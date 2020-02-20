Ahmet Ümit okurları ile imza gününde buluşacak

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Yazdığı sürükleyici polisiye romanlarla adından sıkça söz ettiren, yüz binlerce okur tarafından okunan Türk edebiyatının en sevilen yazarlarından Ahmet Ümit, imza gününde okuyucularıyla buluşacak.

Ünlü yazarları, müzisyenleri ve sanatçıları ağırlayan Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi (AVM), 23 Şubat Pazar günü saat 16.00’da fast food katında, polisiye romanların usta kalemi Ahmet Ümit’i konuk edecek. Ümit kitaplarını sevenleri için imzalayacak ve hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektirecek.

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