Samsun’da üreticiye 53,7 milyon TL mazot ve gübre desteği 2002-2019 yılları arasında(2019 dahil) Samsun’da üreticiye 481 milyon 534 bin 48 TL mazot ve gübre desteği verildi

Samsun Valisi Osman Kaymak, 2019 Yılı Mazot ve Gübre Desteklemeleri kapsamında Samsun il genelinde 64 bin 858 çiftçiye, 2 milyon 19 bin 691 dekar alanda, 43 milyon 795 bin 578 TL mazot, 9 milyon 998 bin 18 TL gübre desteklemesi olmak üzere toplamda 53 milyon 793 bin 596 TL destekleme ödemesi yapılacağını açıkladı.

Samsun’da 2019 Yılı Mazot ve Gübre Desteği ödemeleri başladı. Vali Osman Kaymak, 2019 Yılı Mazot ve Gübre Desteği ödemeleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.



20022019 yılları arasında(2019 dahil) 481 milyon 534 bin 48 TL destek verildi

20022019 yılları arasında 2019 yılı da dahil olmak üzere Samsun’da üreticiye ödenen toplam mazotgübre destekleme ödemesinin 481 milyon 534 bin 48 TL olduğunu belirten Vali Kaymak, “2019/49 Sayılı Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ kapsamında çiftçilere, 2019 üretim yılı içerisinde tarımsal üretimde bulunulan Çiftçi Kayıt Sistemi’nde (ÇKS) kayıtlı tarım arazisi büyüklüğü dikkate alınarak mazot ve gübre desteği ödemesi yapılır. Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında desteklenen; yağlık ayçiçeği, soya, kanola, aspir, dane mısır, buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, çeltik, kuru fasulye, nohut, fındık, yem bitkileri, patates ürünlerinin dışında kalan diğer bütün ürünlere, ‘diğer ürünler’ kategorisinde 15 TL mazot ve 4 TL gübre desteği ödemesi yapılır. Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında desteklenen sayılan ürünlerde ise tebliğde belirtilen miktar kadar ödeme yapılır. Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında desteklenen ürünlerin, 2019 yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar eki listede belirtilen havzalar dışında yetiştirilmesi durumunda mazot ve gübre desteği ödemesi yapılmaz. Bu sebeple üreticilerimizin tarımsal ürünleri havzalarında üretmeleri önem arz etmektedir. 2019 Yılı Mazot ve Gübre Desteklemeleri kapsamında Samsun ili ve ilçelerinde 64 bin 858 çiftçiye, 2 milyon 19 bin 691 dekar alanda, 43 milyon 795 bin 578 TL mazot, 9 milyon 998 bin 18 TL gübre desteklemesi olmak üzere toplamda 53 milyon 793 bin 596 TL destekleme ödemesi yapılacaktır. Mazot ve gübre destekleme ödemeleri bugün itibarıyla başlamış olup, TC kimlik numarasının son hanesine göre 28 Şubat06 Mart 2020 tarihlerinde devam edecektir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.