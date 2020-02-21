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Samsun'da tahliye edilen 9 katlı bina 30 santimetre yan yatmış

DHA

SAMSUN´da, 3 yıl önce inşaatı tamamlandıktan kısa süre sonra zemininde oluşan eğim nedeniyle yıkılma riski bulunduğu tespit edilerek tahliye edilen 9 katlı apartmanda, İnşaat Mühendisleri Odası uzmanlarınca teknik inceleme yapıldı. 30 santimetre eğim oluşan, zemine uygun bir temel derinliği olmadığı belirlenen binadaki yıkım kararının acilen uygulanması istendi.  

SAMSUN´da, 3 yıl önce inşaatı tamamlandıktan kısa süre sonra zemininde oluşan eğim nedeniyle yıkılma riski bulunduğu tespit edilerek tahliye edilen 9 katlı apartmanda, İnşaat Mühendisleri Odası uzmanlarınca teknik inceleme yapıldı. 30 santimetre eğim oluşan, zemine uygun bir temel derinliği olmadığı belirlenen binadaki yıkım kararının acilen uygulanması istendi.  
İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi´nde 2015'de yapımına başlanan 9 katlı apartmanın inşaatı, 2017 yılında tamamlandı. Yapımının ardından kısa süre sonra zemininde eğim oluşan bina, AFAD ve belediye ekiplerince incelemeye alındı. Yapılan incelemelerde, çevresindeki duvarlarda çatlaklar oluşup, zemininde kayma saptanan apartmanın yıkılma riski bulunduğu tespit edildi. Bunun üzerine binada oturanlar tahliye edildi. Evlerini boşaltan bina sahiplerinin bazıları yakınlarının yanına, bazıları da kiraya çıkmak zorunda kaldı. Binada yaşayanlar, konuyu yargıya taşıyarak çözüm arayışına girdi. Dava süreci devam ederken, paralarını geri alamayan hem kredi hem de kira ödemek zorunda kalan bina sakinleri, mağdur edildiklerinden yakınarak, zor günler geçirdiklerini söyledi.
30 SANTİMETRE YAN YATMIŞ
Eğim oluşan binada, İnşaat Mühendisleri Odası'nca teknik inceleme yapılarak, zemine uygun bir temel derinliği olmadığı belirlendi. İnşaat mühendisleri, risk arz eden binadaki yıkım kararının uygulanmasını istedi.  
`YIKIM KARARI KISA SÜREDE YERİNE GETİRİLMELİ´
Binanın ciddi anlamda yan yattığını belirten İnşaat Mühendisleri Odası Samsun Şube Başkanı Cevat Öncü, apartmanın kendi kendine çökme riski bulunduğunu ifade etti. Zemine uygun bir temel derinliği yapılmadığını kaydeden Öncü, "Zemin sularından kaynaklı olarak sıkıntılı bir alan söz konusu. Bir ev alırken lütfen rengine, dış görünüşüne bakmayın. Kimin, hangi koşullarda yaptığına, projeye bakmak lazım. Hatta teknik elemanlardan yardım da alınabilir. Yapı kendisini zaten gösteriyor, neredeyse 30 santimetre yatmış durumda, bu nedenle tahliye ve yıkım kararı doğru bir karardır. Can kaybının olmaması büyük bir şans ancak bu riskli yapının, bu şekilde bırakılması doğru değil, kısa sürede yıkım kararının yerine getirilmesi lazım" dedi.
Müteahhitlik mesleğine dikkat çeken Başkan Öncü, Türkiye´de çok kolay müteahhit olunduğunu anlattı. Öncü, "Bu konuyla ilgili 2020 yılında yeni kıstaslar getirildi. `Müteahhitlik yapmak istiyorum´ deyip 3 dilekçe, bir kasa ve bir masayla maalesef müteahhitlik yapılıyor. Yapı üretecek kişilerin bilgisine, teknik ekibine bakılmadan binalar yapılıyor. Müteahhitlikle ilgili 2020 yılı itibariyle getirilen yeni uygulamalar önemli bir adımdır. Biz ne yazık ki musibetlerden ders alıyoruz. Bu yapı, hiçbir doğal yer sarsıntısı olmadan kendi kendine yıkılıyorsa burada bir sıkıntı var demektir. Zaten Samsun birinci, ikinci ve üçüncü deprem bölgesinde yer alıyor, sorunlu bir zemini var. Samsun´da bir deprem yaşandığında çok kötü sonuçlar bizi bekliyor. Samsun´a bir deprem master planı lazım. Bir ev alırken iyi araştırmak lazım, boyasına, seramiğine, semtine değil de projesine, ruhsatına, kimler tarafından yapıldığına bakmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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