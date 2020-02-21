Havza Belediyesi Samsun Valili\u011fi ve Milli E\u011fitim M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcnce y\u00fcr\u00fct\u00fclen Samsun Okuma Vakti Projesi kapsam\u0131nda ba\u015flat\u0131lan Her Yere Kitap, Her Yerde Kitap etkinli\u011fine destek verdi. Kampanya kapsam\u0131nda belediye personelinin deste\u011fiyle toplanan kitaplar, Havza Belediye Ba\u015fkan\u0131 Sebahattin \u00d6zdemir taraf\u0131ndan \u0130l\u00e7e Milli E\u011fitim M\u00fcd\u00fcr\u00fc U\u011fur Sa\u011flam a teslim edildi. Havza Milli E\u011fitim M\u00fcd\u00fcr\u00fc U\u011fur Sa\u011flam proje hakk\u0131nda Ba\u015fkan \u00d6zdemir\u2019e bilgiler aktard\u0131. Sa\u011flam, \u0130l Milli E\u011fitim M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc taraf\u0131ndan ba\u015flat\u0131lan ve kitap okuma konusunda fark\u0131ndal\u0131k olu\u015fturmay\u0131 ama\u00e7layan Samsun Okuma Vakti Projesi nin Havza da bug\u00fcne kadar ba\u015far\u0131yla uyguland\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirterek, \u0130l\u00e7emizde kitap okuma al\u0131\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda ciddi manada y\u00fckseldi. \u015eimdi de Samsun Okuma Vakti K\u00fct\u00fcphanesi olu\u015fturmak ad\u0131na kitap toplama kampanyas\u0131 ba\u015flad\u0131. Kampanya hedefimiz 1 milyon kitap. Toplanan kitaplar ile il merkezimizde Samsun Okuma Vakti K\u00fct\u00fcphanesi ile il\u00e7elerde 100 gezici k\u00fct\u00fcphane olu\u015fturulacak\u201d dedi. Havza Belediye Ba\u015fkan\u0131 Sebahattin \u00d6zdemir ise Havza Belediyesi olarak projeye destek verdiklerinden \u00f6t\u00fcr\u00fc te\u015fekk\u00fcr ederek, Kitap okumak, ya\u015fam i\u00e7inde kazan\u0131lmas\u0131 gereken en \u00f6nemli al\u0131\u015fkanl\u0131klardan biridir. Kitap okuman\u0131n \u00e7ocuklara hatta biz yeti\u015fkinlere kazand\u0131rd\u0131\u011f\u0131 faydalar\u0131 saymakla bitmez. Bu al\u0131\u015fkanl\u0131k ne kadar erken kazan\u0131l\u0131rsa; kal\u0131c\u0131l\u0131\u011f\u0131 da o kadar fazla olacakt\u0131r. Kitap sevgisini a\u015f\u0131lamak, okuma al\u0131\u015fkanl\u0131\u011f\u0131n\u0131 kazand\u0131rmak i\u00e7in \u00f6nemli projeleri hayata ge\u00e7iren \u0130l Milli E\u011fitim M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcm\u00fcz\u00fc tebrik ediyorum. Biz de Havza Belediyesi olarak projeye destek olmak ve fark\u0131ndal\u0131k olu\u015fturmak i\u00e7in kitaplar\u0131m\u0131z\u0131 sizlere teslim ediyoruz. \u0130n\u015fallah bu \u00f6nemli etkinli\u011fimiz de \u00fclke \u00e7ap\u0131nda b\u00fcy\u00fck bir ses getirecek ve amac\u0131na ula\u015facakt\u0131r. Ba\u011f\u0131\u015flad\u0131klar\u0131 kitaplardan \u00f6t\u00fcr\u00fc t\u00fcm personelimize te\u015fekk\u00fcr ederim\u201d diye konu\u015ftu.