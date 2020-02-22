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Endonezya sınırlarını aşan gelin bürokrasiyi aşamadı Endonezyalı eşini evrak hatası yüzünden 19 ...

İHA

Samsun'da yaşayan bir vatandaş, Endonezya uyruklu eşini vize işlemleri sırasında yaşanan bir problem nedeniyle 19 aydır Türkiye’ye getiremiyor. Devletin farklı birimlerine bu süre zarfında 20'yi aşan dilekçe verdiğini belirten vatandaş çaresiz durumda olduğunu ve yetkililerden yardım beklediğini dile getirdi.
Samsun’da yaşayan 42 yaşındaki Selim Şenol ve Endonezya uyruklu Rumarjati Yahya Saragıh (42) internet üzerinden tanışarak birbirlerini sevdiler. 25 Nisan 2018’de de bir yastığa baş koymak üzere Samsun’da resmi nikahla evliliklerini gerçekleştirdiler. Evlilik sonrası eşine kimlik almak için başvuran Selim Şenol’un iddiasına göre yetkililer tarafından 90 günlük başvuru süresini kaçırdıkları için eşi Rumarjati‘nin ülkeye bir daha giriş çıkış yaptıktan sonra kimlik alabileceği söylendi. Şenol eşini kimlik alabilmesi için 11 Eylül 2018’de ülkesine gönderdi. İddiaya göre Selim Şenol’un eşi Rumarjati ülkeden çıkış yaptı ancak dönüşte havalimanındaki gümrük polisinden Türkiye’de bulunduğu ve evlendikleri sırada ülkede kalabileceği gün sayısını aştığı için vize ihlal cezası aldığını ve 5 yıl süreyle ülkeye giriş yapamayacağını öğrendi. Şenol o günden sonra 19 ay boyunca eşini göremediğini ifade etti.

"19 ay boyunca devletin farklı birimlerine 20'yi aşan dilekçe verdim"
Samsun İl Göç İdaresine başvurarak durumu anlattığını söyleyen Şenol, oradan Endonezya’daki Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosluğuna dilekçe yazarak Türkiye’deki giriş engelinin kaldırılması için özel meşruhatlı vize talebinde bulunması gerektiğini öğrendi. Yazdığı dilekçe olumlu karşılandı ve istediği vize verildi. O noktadan sonra Şenol problemin çözüldüğünü düşünerek eşine 31 Aralık 2019 tarihine bir bilet aldığını ve 1 Ocak 2020’de havalimanında gelmesini beklediğini belirtti. Ancak bu kez de çift kavuşamadı. Maddi ve manevi olarak tükendiğinin altını çizen Şenol, "Endonezya'daki Türk Konsolosluğu İstanbul'daki gümrük polisine yapması gereken yazışmayı yapmadığı için eşim sınır dışı edildi. Eşim geldiği gün sınır dışı edildi. O gün ülkemizde resmi tatil olduğu için havalimanında derdimi anlatabilecek kimseyi bulamadım. Eşimi istemeye istemeye tekrar ülkesine göndermek zorunda kaldım. Bu kişi benim resmi nikahlı eşim olduğu halde ülkesine gönderilmesini sineye çekiyorum ama gümrük polisi benim eşimi sanki bir terör suçlusu gibi geldiği ülke Endonezya'ya değil de Malezya'ya gönderiyor. Eşim orada 7 gün boyunca esaret hayatı yaşadı. Cebinde hiçbir maddiyatı yoktu. Kendim çabaladım ve en sonunda buradan yaptığım ekonomik destek ile eşimin ülkesinde geçişini sağladık. Cumhurbaşkanımıza özel taahhütlü mektup gönderdim" dedi.
Yetkilileri yardım çağrısında bulunan Şenol, "Ben bu süreçten usandım. Eşim de manen zedeleniyor. Bu da olmazsa hukuki açıdan mahkeme yoluna başvuracağım. 18 ay oldu, 19. ayın içindeyim eşimi göremiyorum. Bu ülkenin vatandaşı değilim gibi benim haklarım da ihlal ediliyor. Devletin yetkili organlardan eşimin Türkiye getirilmesini talep ediyorum. Devletimiz yasası gereği gümrük polisi ‘vize ihlali var’ diye eşimi geldiği gün geri gönderebiliyor. Vatandaşı cezalandırmaya geldiğinde hemen peşin, problem çözme noktasında ise uzuyor. 19 ay oldu. İnternetten iletişim kurabiliyoruz. Artık bir çözüme kavuşmasını istiyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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