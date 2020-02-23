Samsun Üniversitesi geleceğe ışık tutuyor

– Samsun Üniversitesi tarafından yürütülen “Bilim Tarihiyle Gençler Geleceğe Işık Tutuyor” projesi kapsamında Tekkeköy Güzelyurt Ortaokulunun kütüphanesi zenginleşiyor.

Samsun Üniversitesi İletişim ve İnsan Hakları Topluluğu tarafından yürütülen, Teknoloji Transfer Ofisi’nin koordinatörlüğünü üstlendiği “Bilim Tarihiyle Gençler Geleceğe Işık Tutuyor” isimli proje kapsamında çalışmalara başlandı. 15 Şubat15 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak projenin ilk etkinliği, kardeş okul olarak belirlenen Tekkeköy Güzelyurt Ortaokulunun öğrencileriyle yapılan TÜYAP Karadeniz 6. Kitap Fuarı gezisi oldu. Öğretim Görevlisi Emine Özlem Dengiz’in koordinatörlüğünde yürütülen proje çerçevesinde Tekkeköy Güzelyurt Ortaokulu bünyesinde Prof. Dr. Fuat Sezgin anısına kurulması planlanan kütüphane için öğrencilerle kitap alışverişi yapıldı. Öğrenciler kitap alışverişinin ardından fuarda yer alan Samsun Üniversitesi standını da ziyaret etti. Tekkeköy Güzelyurt Ortaokulu öğrencilerinin yanı sıra Aziz Atik Fen Lisesinden gönüllü öğrencilerin de katıldığı etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Proje üç ay boyunca gerçekleştirilecek çeşitli etkinliklerle devam edecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı 2019I Özel Çağrı kapsamında hazırlanan “Bilim Tarihiyle Gençler Geleceğe Işık Tutuyor” isimli projenin sözleşmesi, 18 Aralık 2019’da Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde düzenlenen toplantıyla imzalanmıştı.

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