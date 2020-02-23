SASKİ’den koku açıklaması

– Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ), yapılan analizler sonucunda insan sağlığını etkileyecek riskli bir durumun söz konusu olmadığını açıkladı.

SASKİ’nin resmi internet sayfalarından Samsun’daki içme suyunda koku olduğuna yönelik iddialara ilişkin açıklama yayımlandı. Yapılan açıklamada testlerin sonucunda insan sağlığını etkileyecek riskli bir durumun olmadığı ve sahada gerekli çalışmaların yapıldığı ifade edilerek, “Samsun şehir geneline verilen içme suyunun bakteriyolojik ve kimyasal açıdan analizleri sürekli yapılmakta olup, insan sağlığını etkileyecek riskli bir durum söz konusu değildir. Farklı adreslerden gelen bahse konu şikayetler için ekiplerimiz sahada gerekli araştırmalarını yapmakta ve çalışmalarını sürdürmektedirler” denildi.

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