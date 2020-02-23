Sosyal Hizmet Merkezi yeni binasında

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Sosyal Hizmet Merkezi yeni binasında

İHA

Çarşamba, Salıpazarı, Ayvacık ve Terme ilçelerinde yaşayan vatandaşların sosyal hizmete daha rahat erişim sağlaması için 2013 yılında açılan Çarşamba Sosyal Hizmet Merkezi, yeni binasında bölge halkına hizmet veriyor.

Sosyal Hizmet Merkezi yeni binasında

Çarşamba, Salıpazarı, Ayvacık ve Terme ilçelerinde yaşayan vatandaşların sosyal hizmete daha rahat erişim sağlaması için 2013 yılında açılan Çarşamba Sosyal Hizmet Merkezi, yeni binasında bölge halkına hizmet veriyor.
Sosyal hizmet merkezlerinin sosyal hizmet müdahalesinin ve takibinin gerçekleştirildiği, çocuk, genç, kadın, erkek, engelli, yaşlı bireylere ve ailelerine koruyucu, önleyici, destekleyici, geliştirici, rehberlik ve danışmanlık odaklı sosyal hizmet sunmak amacıyla açıldığını belirten Samsun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tekin Balcı, Çarşamba ilçesinde açılan sosyal hizmet merkezinin Çarşamba, Salıpazarı, Ayvacık ve Terme ilçelerinde toplamda 263 bin 382 kişiye hizmet verdiğini belirtti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ülkemizde sosyal devlet ilkesini yerine getiren ve onu tamamlayan en önemli bakanlıklardan biri olduğunu ifade eden Balcı, "Bu anlamda engelli evde bakım hizmeti ile engelli bireylerimizin doğal yaşam ortamlarında ve ailelerinin yanında bakımının sağlanması bizim önceliklerimiz arasında yer almaktadır. 2006 yılının aralık ayından bu yana engelli evde bakım ücreti veriyoruz ve şu anda Samsun'da 9 bin 596 ailemiz bu hizmetten yararlanmaktadır. 2019 yılı sonu itibarıyla Çarşamba Sosyal Hizmet Merkezi’ne evde bakım ücreti için 4 ilçeden toplamda bin 179 kişi başvuruda bulunmuş ve bu başvuruların bin 145’ini Çarşamba’da ikamet eden vatandaşlar oluşturmaktadır ve toplamda bin 272 bireye engelli evde bakım ücreti ödenmektedir” dedi.

319 kişiye sosyal ve ekonomik destek
Yoksulluk içinde olup da temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken kişileri çocuklarını yanında bakma imkanı sağlanması amacıyla desteklediklerini belirten Balcı, “Çarşamba Sosyal Hizmet Merkezimiz tarafından 319 kişi bu hizmetten faydalandırılmıştır" diye konuştu.
Çarşamba Sosyal Hizmet Merkezi'ne 25 bin 59 doğum yardımı başvurusu yapıldığını ifade eden Balcı, bu başvuruların bin 620 tanesinin Çarşamba ilçesindeki müracaatçılara ait olduğunu söyledi. Çarşamba ilçesinde gerçekleştirilen bu hizmetlerin yanı sıra engelli vatandaşlar için Çarşamba Belediyesi ve Ticaret Borsası Gündüzlü Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'ni 2019 yılında faaliyete geçirdiklerini söyleyen Balcı, "Kısa zaman içerisinde ise SamsunÇarşamba Engelsiz Yaşam, Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi’ni aktif hale getirerek engellilerimize 7 gün 24 saat hizmet sunmaya başlayacağız. Diğer taraftan huzurevi inşaatının çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. İnşaatın yüzde 75’i tamamlanmış durumda” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çerkeslerden Rus Federasyonu Ankara Büyükelçisi Yerhov'a tepki Samsun Çerkes Derneği Başkanı Rahşan Erdoğan Yılmaz: "Yerhov, Çerkeslerle ilgili tarihi gerçeklere aykırı ve hakaret içeren ifadeler kullanmıştır"
YEREL HABERLER Çerkeslerden Rus Federasyonu Ankara Büyükelçisi ...
Kayıp genç her yerde aranıyor
YEREL HABERLER Kayıp genç her yerde aranıyor
Polisten kaçan araçta uyuşturucu özellikli ilaç ele geçirildi
YEREL HABERLER Polisten kaçan araçta uyuşturucu özellikli ilaç ele ...
SASKİ’den koku açıklaması
YEREL HABERLER SASKİ’den koku açıklaması
Samsun Üniversitesi geleceğe ışık tutuyor
YEREL HABERLER Samsun Üniversitesi geleceğe ışık tutuyor
Samsun'da “Türkiye Güven Huzur Uygulaması"
YEREL HABERLER Samsun'da “Türkiye Güven Huzur Uygulaması"
CHP Samsun İl Başkanlığında kongre heyecanı
YEREL HABERLER CHP Samsun İl Başkanlığında kongre heyecanı
Torunu için geldiği salonda muay thai sporuna başladı
YEREL HABERLER Torunu için geldiği salonda muay thai sporuna başladı
Güvenlik Politikaları Uzmanı Yarar: “3. Dünya Savaşı’nı yaşıyoruz”
YEREL HABERLER Güvenlik Politikaları Uzmanı Yarar: “3. Dünya ...
Kızını kurtarmak için suya atlayan baba 18 gündür aranıyor
YEREL HABERLER Kızını kurtarmak için suya atlayan baba 18 gündür ...
Tramvayda kitap okuyarak farkındalık oluşturdular
YEREL HABERLER Tramvayda kitap okuyarak farkındalık oluşturdular
Tamgacı'dan personele çağrı: “Sevdikleriniz için sigarayı bırakın”
YEREL HABERLER Tamgacı'dan personele çağrı: “Sevdikleriniz için ...
Doğan: "Eğitime yapılan yatırım en iyi yatırım" Çarşamba Belediyesinden “Hayata Gülümse” semineri
YEREL HABERLER Doğan: "Eğitime yapılan yatırım en iyi ...
Samsun’da sahte içki ve uyuşturucu madde operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun’da sahte içki ve uyuşturucu madde operasyonu: ...
Endonezya sınırlarını aşan gelin bürokrasiyi aşamadı Endonezyalı eşini evrak hatası yüzünden 19 aydır göremiyor
YEREL HABERLER Endonezya sınırlarını aşan gelin bürokrasiyi ...
Kadınları fuhuşa zorlayan 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Kadınları fuhuşa zorlayan 3 kişi tutuklandı
Samsun'da değirmende karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü, 1 zehirlenme
YEREL HABERLER Samsun'da değirmende karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ...
Part-time çalışmak isteyen öğrencilere THY'den imkan
YEREL HABERLER Part-time çalışmak isteyen öğrencilere THY'den imkan
Dr. Paksu: “Çocuklara beslenme konusunda ısrar edilmesi iştahsızlığın en önemli nedenlerinden birisidir” Doç. Dr. Muhammet Şükrü Paksu: “Beslenme konusunda çocuğa karşı baskı, ikna, yalvarma veya tehdit dili kullanılmamalı” “Televizyon, telefon veya tablet eşliğinde beslenme yapılmamalı”
YEREL HABERLER Dr. Paksu: “Çocuklara beslenme konusunda ısrar ...
Samsun'da büyükbaş hayvan dolandırıcılığı iddiası: '220 bin TL'lik vurgun'
YEREL HABERLER Samsun'da büyükbaş hayvan dolandırıcılığı iddiası: ...
Zemini kayan binanın yıkımı için mahkeme kararı bekleniyor İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş: “Mahkeme sonuçlanınca bina yıkılacak” “Bina şu anda oturmaya elverişli değil”
YEREL HABERLER Zemini kayan binanın yıkımı için mahkeme kararı ...
Samsun’da trafik kazası: 4 yaralı
YEREL HABERLER Samsun’da trafik kazası: 4 yaralı
Samsun'da kamyon tıra arkadan çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da kamyon tıra arkadan çarptı: 2 yaralı
Cezaevi firarisi yakalandı
YEREL HABERLER Cezaevi firarisi yakalandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X