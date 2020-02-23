Çerkeslerden Rus Federasyonu Ankara Büyükelçisi Yerhov'a tepki Samsun Çerkes Derneği Başkanı Rahşan Erdoğan Yılmaz: "Yerhov, Çerkeslerle ilgili tarihi gerçeklere aykırı ve hakaret içeren ifadeler kullanmıştır"

Samsun Çerkes Derneği binasında gerçekleşen basın açıklamasında konuşan Dernek Başkanı Rahşan Erdoğan Yılmaz, "Yerhov'un Çerkesleri akınlar, cinayetler, yağmacılıklar ve köle ticareti ile geçinen bir toplum olarak göstermesi, anavatanlarından topyekun çıkarılmalarını bu gerekçe ile savunması ve yaşanan sürgünü 'Güzel Efsane' olarak tanımlaması hiçbir şekilde kabul edilemez" dedi.

Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov'un, Suriye’deki güncel gelişmelerle ilgili verdiği bir röportajda Çerkeslere karşı söylemleri Çerkesleri ayaklandırdı. Samsun Çerkes Derneği binasında bir basın açıklaması düzenleyen Çerkesler Yerhov'a tepki gösterdi. Açıklamayı yapan Başkan Rahşan Erdoğan Yılmaz, Çerkeslerin yüzyıldan fazla süren bir direnişten sonra 21 Mayıs 1864 yılında 'Çerkes Sürgün ve Soykırımı' ile anavatanlarından koparıldığını belirterek, "1994 yılında Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Boris Yeltsin 'Kafkas halkları özgürlüklerini, vatanlarını ve kültürlerini korumak için kahramanca savaştılar. Vatanlarından sürülen bu halkın tarihi anavatanlarına dönüşü konusunu, tarihi ve insani bir problem olarak çözmek zorundayız' diyerek sürgün gerçeğini ve sonuçlarının ortadan kaldırılması gerektiğini kabul etmiştir. Rusya Federasyonu içerisinde yer alan Cumhuriyetlerin parlamentolarında da bu tarihi gerçekliği tanıyan kararlar alınmıştır. Biz vatan savunması sırasında maruz bırakıldığımız vahşeti, sürgün yollarında çektiğimiz acıları kendi dedelerimizden, ninelerimizden dinledik. Olan biten her şey toplumsal hafızamızda tazeliğini korumaktadır. Büyükelçi Yerhov da aslında bu gerçeği dile getirmekte, bütün bir halkın ülkesinden sürgün edildiğini kabul etmektedir. Hangi gerekçe ile olursa olsun, bir halkın topyekun ülkesinden sürgün edilmesine uluslararası hukukta etnik temizlik denilir ve bu bir insanlık suçudur" diye konuştu.



"Yerhov'un Çerkeslerden özür dilemesini bekliyoruz"

Tarihsel gerçeklerin çarpıtılarak bütün bir halkın anavatanından sürgün edilmesinin hiçbir şekilde önemsizleştirilemez olduğunu ifade eden Erdoğan, "Tarihsel haksızlıkların tanınmaması, yaşanan acıları devam ettirir. Tarihsel haksızlıkların kabul edilmemesi, yeni insanlık trajedilerine yol açar. Büyükelçi Yerhov, röportajında anavatanlarında kalan Çerkeslerin de Rusya ve Sovyetler Birliği’nin diğer halklarıyla birlikte farklı nedenlerle acı çektiğini kabul etmektedir. Doğrudur, eğer Çerkeslerin yaşadığı sürgün ve soykırım zamanında kabul edilseydi, bugün anmakta olduğumuz Çeçenİnguş ve diğer Kuzey Kafkasya halkların sürgünü de yaşanmayacaktı. Büyükelçi Yerhov, geçmişi inkar etmek yerine tarihten ders alarak Rusya, Türkiye ve Çerkesler olarak bugün ve gelecekte barış içinde yaşamamızın temellerini güçlendirmeye, ilişkilerin sağlamlığı, faydası ve geleceği konularına katkı vermeye çalışmalıdır. Çerkeslerin acısını yüreğinde hisseden herkes adına burada bir araya geldik. Büyükelçi Yerhov’dan Çerkesler ile ilgili sarf ettiği sözleri geri alıp, sürgün ve soykırıma uğramış olan Çerkeslerden özür dilemesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Dernek binasında düzenlenen açıklamaya Çorum Kafkas Kültür Derneği, Sinop Kafkas Derneği, Vezirköprü Kafkas Kültür Derneği, Sungurlu Kafkas Kültür Derneği, Tokat Çerkes Derneği, Turhal Kafkas Kültür Derneği ve Hamamözü Çerkes Derneğinin üyeleri katıldı.

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