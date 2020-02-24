Kronik hastalıklar zatürreye davetiye çıkarıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kronik hastalıklar zatürreye davetiye çıkarıyor

İHA

En ölümcül hastalıklardan zatürre konusunda uyarılarda bulunan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Aziz Uluışık, "65 yaş üstü yaşlılar, böbrek, şeker, kalp veya akciğer hastalığı gibi kronik bir hastalığı olanlar ve sigara kullananlar zatürre açısından risk altındadır" dedi.

Kronik hastalıklar zatürreye davetiye çıkarıyor

En ölümcül hastalıklardan zatürre konusunda uyarılarda bulunan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Aziz Uluışık, “65 yaş üstü yaşlılar, böbrek, şeker, kalp veya akciğer hastalığı gibi kronik bir hastalığı olanlar ve sigara kullananlar zatürre açısından risk altındadır” dedi.
Hastaneye başvurularda ilk sıralarda yer alan hastalıklardan biri olan zatürre (pnömoni), ‘akciğer dokusunun iltihaplanması’ olarak tanımlanıyor. Özellikle çocuklarda, 65 yaş üstü yaşlılarda, kronik bir hastalığa sahip olanlarda (böbrek, şeker, kalp veya akciğer hastalığı v.b.), sigara kullananlarda, bağışıklık sistemini baskılayan bir hastalığı olanlarda ve ilaç kullananlarda daha tehlikeli seyrediyor.

Hasta kişilerden zatürre bulaşabilir
Zatürrenin bakteriler başta olmak üzere virüs, mantar gibi çeşitli mikroorganizmalara bağlı olarak meydana geldiğini ifade eden Liv Hospital Samsun Göğüs Hastalıkları Kliniğinden Uzm. Dr. Aziz Uluışık, “Bazı zatürre türlerinde hasta kişiden sağlam kişilere doğrudan bulaşma riski vardır. Ancak hastalık çoğunlukla, hastanın kendi ağız, boğaz veya sindirim kanalında bulunan mikropların akciğere ulaşmasıyla meydana gelmektedir. Normal durumlarda hastalığa neden olmayan bu mikroplar, vücut savunması zayıf düşmüş kişilerde zatürre oluşturur. Dolayısıyla zatürrenin ortaya çıkmasında bulaşmadan çok, kişinin vücut direncini kıran risk faktörleri rol oynar” diye konuştu.
Hastalığa zemin hazırlayan grip ve benzeri viral solunum yolu enfeksiyonlarının ise çok bulaşıcı olduğunun altını çizen Uzm. Dr. Aziz Uluışık, “Bu enfeksiyonlar hapşırık ve öksürükle yayılabildikleri gibi, ağız ve burun salgılarıyla bulaşmış bardak, mendil, çatalkaşık, kapı kolu gibi eşyalar aracılığıyla diğer kişilere geçebilirler” şeklinde konuştu.

Nefes darlığına neden olabilir
Zatürrenin hastalarda genellikle ani başlangıçlı öksürük, kirli, iltihaplı balgam, üşüme titreme, ateş, yan ağrısı, halsizlik ile kendini gösterdiğini vurgulayan Uzm. Dr. Aziz Uluışık, hastalığın nefes darlığı ve/veya göğüs ağrısına da neden olabileceğini söyledi.

Tedavi süresi 21 güne çıkabilir
Bazı durumlarda sinsi bir başlangıç söz konusu olduğuna işaret eden Uzm. Dr. Aziz Uluışık, hastalığın belirtilerini ve tedavi yöntemlerini ise şu sözlerle aktardı: “Hastalarda birkaç gün devam eden iştahsızlık, halsizlik, eklem ve kas ağrılarını takiben kuru öksürük, ateş yükselmesi, bulantı, kusma, baş ağrısı gibi belirtiler görülebilir. Hastanın yaşı, hastalıkları, zatürrenin şiddeti gibi durumlara göre ayaktan mı, yoksa hastaneye yatarak mı tedavi edileceğine karar verilir. Tedavi süresi hastalığın başlangıçtaki şiddetine, sorumlu mikroba, eşlik eden bir hastalığın olup olmamasına ve hastanın bireysel yanıtına göre değişebilir. Genellikle ateşin düşmesini takiben 57 gün daha antibiyotiğe devam edilmesi önerilmektedir. Ancak bazı mikrop türlerine bağlı zatürre durumlarında tedavi süresini 1014 güne, hatta bazen 21 güne kadar uzatmak gerekebilir.”

Kronik hastalıklar kontrol altına alınmalı
Uzm. Dr. Aziz Uluışık, "Altta yatan kronik hastalıkların kontrol altına alınması, dengeli beslenme, hijyenik önlemler, sigara ve alkol alışkanlıklarının kontrolü, pnömokok ve yıllık influenza aşıları ile zatürre sıklığı ve ölüm oranı azaltılabilir” şeklinde açıklamada bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hastane inşaatında ceset bulundu
YEREL HABERLER Hastane inşaatında ceset bulundu
Dünyanın en küçük bıçağını yaptı Televizyondaki haberi görüp en küçüğünü yaptı
YEREL HABERLER Dünyanın en küçük bıçağını yaptı Televizyondaki ...
Genç Yazar Faruk Yıldız’a imza gününde büyük ilgi
YEREL HABERLER Genç Yazar Faruk Yıldız’a imza gününde büyük ilgi
CHP Samsun’da Fatih Türkel dönemi
YEREL HABERLER CHP Samsun’da Fatih Türkel dönemi
SASKİ’den içme suyuna kanalizasyon suyu karıştı iddialarına cevap
YEREL HABERLER SASKİ’den içme suyuna kanalizasyon suyu karıştı ...
Diyetisyen Mutlu: “Yetersiz sıvı alımı ve hareketsizlik, kabızlığa neden olabilir”
YEREL HABERLER Diyetisyen Mutlu: “Yetersiz sıvı alımı ve ...
Polisiye romanların ünlü ismi Samsun’da okurlarıyla buluştu
YEREL HABERLER Polisiye romanların ünlü ismi Samsun’da okurlarıyla ...
Samsun'da trafik kazası: 1 ölü
YEREL HABERLER Samsun'da trafik kazası: 1 ölü
Ertuğrul Sağlam: “Bir an önce şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz”
YEREL HABERLER Ertuğrul Sağlam: “Bir an önce şampiyonluğa ulaşmak ...
İlkadımlı kadınlar geleneksel Türk mutfağından örnekler sergiliyor
YEREL HABERLER İlkadımlı kadınlar geleneksel Türk mutfağından ...
Prof. Dr. Şimşirgil: “Amerika ve Rusya’nın verdiği sözlere asla güvenmeyin” “Kayıların Muhteşem Yürüyüşü” söyleşisi yoğun ilgiyle yapıldı
YEREL HABERLER Prof. Dr. Şimşirgil: “Amerika ve Rusya’nın verdiği ...
Çerkeslerden Rus Federasyonu Ankara Büyükelçisi Yerhov'a tepki Samsun Çerkes Derneği Başkanı Rahşan Erdoğan Yılmaz: "Yerhov, Çerkeslerle ilgili tarihi gerçeklere aykırı ve hakaret içeren ifadeler kullanmıştır"
YEREL HABERLER Çerkeslerden Rus Federasyonu Ankara Büyükelçisi ...
Sosyal Hizmet Merkezi yeni binasında
YEREL HABERLER Sosyal Hizmet Merkezi yeni binasında
Kayıp genç her yerde aranıyor
YEREL HABERLER Kayıp genç her yerde aranıyor
Polisten kaçan araçta uyuşturucu özellikli ilaç ele geçirildi
YEREL HABERLER Polisten kaçan araçta uyuşturucu özellikli ilaç ele ...
SASKİ’den koku açıklaması
YEREL HABERLER SASKİ’den koku açıklaması
Samsun Üniversitesi geleceğe ışık tutuyor
YEREL HABERLER Samsun Üniversitesi geleceğe ışık tutuyor
Samsun'da “Türkiye Güven Huzur Uygulaması"
YEREL HABERLER Samsun'da “Türkiye Güven Huzur Uygulaması"
CHP Samsun İl Başkanlığında kongre heyecanı
YEREL HABERLER CHP Samsun İl Başkanlığında kongre heyecanı
Torunu için geldiği salonda muay thai sporuna başladı
YEREL HABERLER Torunu için geldiği salonda muay thai sporuna başladı
Güvenlik Politikaları Uzmanı Yarar: “3. Dünya Savaşı’nı yaşıyoruz”
YEREL HABERLER Güvenlik Politikaları Uzmanı Yarar: “3. Dünya ...
Kızını kurtarmak için suya atlayan baba 18 gündür aranıyor
YEREL HABERLER Kızını kurtarmak için suya atlayan baba 18 gündür ...
Tramvayda kitap okuyarak farkındalık oluşturdular
YEREL HABERLER Tramvayda kitap okuyarak farkındalık oluşturdular
Tamgacı'dan personele çağrı: “Sevdikleriniz için sigarayı bırakın”
YEREL HABERLER Tamgacı'dan personele çağrı: “Sevdikleriniz için ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X