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Erasmus öğrencileri Samsun'u gezdi

İHA

Erasmus ve Mevlana Programı kapsamında Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ailesine katılan 12 uluslararası öğrenciye "Oryantasyon Programı" düzenlendi.

Erasmus öğrencileri Samsun'u gezdi

Erasmus ve Mevlana Programı kapsamında Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ailesine katılan 12 uluslararası öğrenciye "Oryantasyon Programı" düzenlendi.
OMÜ Uluslararası İlişkiler Birimi, Erasmus ve Mevlana Ofisleri, Samsun ESN'nin (Erasmus Student Network) iş birliğiyle düzenlenen etkinlikle uluslararası öğrencilere, üniversiteyi ve Samsun'u tanıtmak, öğrencilerin üniversite ve şehre uyum sağlamalarını kolaylaştırmak amaçlandı. Erasmus Gelen Öğrenci ve Personel Sorumlusu Betül Yıldırım, Avusturya, Bosna Hersek, İsviçre, Malezya, Kazakistan ve Rusya’dan gelen öğrencilere, Samsun'u ve OMÜ'yü tüm yönleriyle tanıttığı bir sunum gerçekleştirdi. Öğrencilere kampüs ve tüm fakülteler hakkında bilgi veren Yıldırım onların kendine yönelttiği soruları da tek tek cevapladı.
Sunumun ardından öğrenciler için şehir turu düzenlendi. Samsun Kent Müzesi, 1919 Panorama Müzesi, Amisos Tepesi gezildi. Yıldırım, Samsun tarihi hakkında öğrencilere önemli bilgiler verirken, öğrenciler de Samsun'un kültürel mirasını yerinde inceleme fırsatı yakaladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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