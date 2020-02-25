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Doktordan riskli ameliyat Kayınvalideye obezite ameliyatı Dr. Öğr. Üyesi Kadir Yıldırım: “Riskli bir ...

İHA

Samsun’da yaşayan 55 yaşındaki Yurdanur Gümüş aşırı kiloları nedeniyle sağlık sorunları yaşamaya başladı. Damadı Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Kadir Yıldırım’ın yaptığı tüp mide ve safra kesesi ameliyatı ile sağlıklı yaşama adım attı.
Obezite hastası Yurdanur Gümüş, yüksek tansiyon, nefes darlığı, insülin direnci ve safra kesesi rahatsızlıklarından dolayı şikayetçi olurken damadı Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Kadir Yıldırım, 2 saat süren bir operasyonla laparoskopik (kapalı) tüp mide ameliyatı ve safra kesesi ameliyatıyla başarılı bir operasyona imza attı. Yurdanur Gümüş, başarılı geçen ameliyatlardan 3 gün sonra hastaneden taburcu edildi.

“Kayınvalidemi ameliyat etmek benim için ilginç oldu”
Kayınvalidesini ameliyat etmenin ilginç bir deneyim olduğunu ifade eden Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Kadir Yıldırım, “Riskli bir işe girdim. Çünkü evde eşimle yaşıyorum” diyerek esprili bir yanıt verdi. Uzm. Dr. Yıldırım, "Kayınvalidem tüp mide ameliyatı olmayı çok istiyordu. Önce kendisini bir diyet programına soktum. Kilo verdi sonra tekrar kilo aldı. Bunlarla birlikte bir de safra kesesi problemi ortaya çıktı. Bütün hastalar bizim için değerli ama kayınvalidemi ameliyat etmek benim için ilginç bir deneyim oldu. Başarılı bir cerrahi sonrası evine gönderdik” dedi.

“Obezite cerrahisi ile birçok hastalık önlenebilir”
Obezitenin tedavi edildiğinde önlenebilir bir hastalık olduğunun altını çizen Uzm. Dr. Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü:
“Kayınvalidem ameliyattan önce günlük işlerini yapmakta çok zorlanıyordu. Nefes darlığı, tansiyon gibi rahatsızlıkları mevcuttu. Bu hastalıklar hastalık, obeziteye bağlı olarak daha da ciddi boyutlara gelmeye başlamıştı. Bunun yanı sıra şeker ve insülin direnci ortaya çıkmıştı. Kilo vermeyle beraber bu hastalıklar gerileyecek ve daha sağlıklı bir yaşam başlayacak kayınvalidem için” diye konuştu.
Dr. Öğr. Üyesi Kadir Yıldırım, “İnsanlar artık obezite konusunda daha bilinçli. Ne gibi risk faktörlerinin olduğunu biliyorlar. Obezite cerrahisiyle nelerden kurtulabileceklerini de bilmeleri gerekiyor. Bir kapalı safra kesesi ameliyatı yaparken kimse bize kapalı safra kesesi ameliyatının risklerini sormuyor. Ama bir obezite cerrahisi yaparken, hastalarımız bize riskleri soruyorlar. Bilimsel verilere göre bir obezite cerrahisinin komplikasyonu, bir safra kesesi ameliyatından daha yüksek riske sahip değil. Ancak obezite cerrahisinin bu işle uğraşan uzman kişiler tarafından uygun hastaya yapılması çok önemli bir konu. Amerika da yapılan bir araştırmada obezite sigaradan sonra önlenebilir ikinci ölüm sebebidir. Bu nedenle obezite ameliyatını sadece estetik bir işlem olarak görmek doğru değildir” şeklinde konuştu.

“Hastalıklardan damadım sayesinde kurtulacağım”
Obezite cerrahisi ile sağlığına kavuşacak olmanın mutluluğunu yaşayan Yurdanur Gümüş, “Günlük işlerimi bile yapamıyordum. Ev süpürürken yoruluyordum. Bir odayı süpürdükten sonra dinlenme ihtiyacı duyuyordum. Nefes almakta ve merdiven çıkmakta zorlanıyordum. Elimde bir pazar çantası bile taşıyamıyordum. Gece horlamalarım oluyordu. Ameliyattan bir gün sonra yürümeye başladım. Şu anda gayet iyi hissediyorum. Damadımın yaptığı başarılı ameliyat sayesinde inşallah" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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