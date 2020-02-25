TÜBİTAK yarışmasına Samsun Milli Eğitim damga vurdu TÜBİTAK Bölge Sergisi'ne katılmaya hak kazanan 100 projeden 43’ü Samsun’dan seçildi

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 51. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Bölge Sergisi'ne katılmaya hak kazanan projeler belirlendi. Sergiye katılmaya hak kazanan 100 projeden 43’ü Samsun’dan seçilerek büyük bir başarıya imza atıldı.

2020 yılı TÜBİTAK 51. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Bölge Sergisi'ne davet edilen projeler Samsun Bölge Kurulu tarafından belirlendi. Samsun, Amasya, Giresun, Kastamonu, Çorum, Ordu, Sinop, Tokat illerini kapsayan yarışmaya bin 292 proje başvurusu yapıldı. Değerlendirmeler sonucunda 100 proje bölge sergisine katılmaya hak kazandı. Samsun’dan 526 proje başvurusunun yapıldığı yarışmada 43 proje bölge sergisine katılma başarısını gösterdi. Bölge sergisi 911 Mart 2020 tarihleri arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Eski Kapalı Spor Salonunda yapılacak. Bölge sergisine katılan projeler arasından her alan için ilk üç proje ve Ankara’da gerçekleştirilecek olan Türkiye Finali’ne katılacak projeler bölge kurulu tarafından belirlenecek.

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