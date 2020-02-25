19 Mayıs Belediyesine “Sıfır Atık Belgesi”

Sıfır Atık Projesi'ne tam destek veren 19 Mayıs Belediyesine Samsun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından “Sıfır Atık Belgesi” verildi.

19 Mayıs Belediyesi, atıkların dönüştürülmesi ve israfın önlenmesi amacıyla belediye binası yanında geçici sıfır atık toplama merkezi kurdu. Ayrıca 19 Mayıs Belediyesine Sıfır Atık Projesi’ne destek verdiği için belge verildi. 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, sıfır atık ve geri dönüşüm konusunda açıklamalarda bulundu.

Geçici depolamalarının yapılması, geri dönüşüm tesisine nakledilmeleri ve belediye personelinin geri dönüşüm bilincini artırmaya yönelik eğitimlerin önemine değinen Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, “Belediyemizde ve kaymakamlık binamızda kat planlarına uygun olarak sıfır atık üniteleri ve bilgilendirme afişleri yerleştirdik. İlçe genelinde nüfusun yoğun olduğu market gibi ticarethanelerin bulunduğu noktalarda toplam 25 adet ambalaj atığı geri dönüşüm sepeti yerleştirdik. Hizmet binamızda her odaya kâğıt toplama ünitesi konulmuş, ayrıca pil atıklar için her odaya atık pil kutusu konulmuştur. 2019 yılında, 610 kg kâğıt atık, 255 kg plastik atık, 105 kg cam atık, 120kg metal atık, 120 kg organik atık, bin 500 kg bahçe atığı sıfır atık kapsamında hizmet binamızda toplanarak ve lisanslı firmaya teslim edilmiştir” dedi.

Okullarda yapılan çalışmalardan da bahseden Başkan Topaloğlu, şunları söyledi:

“Okullarımızda sıfır atık konusunda eğitimler verilmiş olup, bu kapsamda düzenlediğimiz atık pil toplama yarışması sonucunda bir okulumuza masa tenisi hediye ettik. Ayrıca ilk üç okulumuza da bahçelerine açık alan satranç grubu yapacağız. İlçemizdeki resmi kurumlarımızın hepsine sıfır atık konulu eğitimler verilerek hizmet binalarına toplam 80 adet atık ünitesi temin edilmiştir. İlçe genelinde 2019 yılında 825 bin 500 kg karışık ambalaj, 14 milyon 333 bin kg organik atık, 150 bin kg bahçe atığı, 810 kg atık pil toplanmıştır. Sıfır Atık Projesi kapsamında tüm sorumluluklarımızı yerine getirdiğimiz için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından, Belediyemize 13 Şubat itibarıyla ‘Sıfır Atık Belgesi’ verilmiştir. Ambalaj atıkları çöp değildir. Kâğıt, karton, plastik, cam ve metal atıklarınızı evsel atıklarından ayrı olarak hazırlanan geri dönüşüm konteynerlerine atarak sizler de geleceğe katkı sağlayın.”

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