Evden hırsızlık iddiasına gözaltı

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Samsun'da bir evden hırsızlık yaptığı iddia edilen genç, polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir evden hırsızlık yaptığı iddia edilen T.Ö., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. Gözaltına alınan T.Ö. polisteki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesine sevk edildi.

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