Göz tansiyonunda düzenli kontrol önemli

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Candan Karaca, göz tansiyonunun tedavi edilmediği takdirde ilerleyen zamanlarda görme yetisinin kaybedilmesine neden olabileceğini belirterek, düzenli kontrole dikkat çekti.

"Glokom" ya da halk arasında "karasu hastalığı" olarak bilinen göz tansiyonu tedavi edilmediği takdirde ilerleyen süreçlerde görme yetisinin kaybına uğrayabilir.

Büyük Anadolu Hastaneleri Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Candan Karaca, göz tansiyonu yani glokom hakkında bilinmesi gerekenleri anlatarak erken tanı, tedavi düzenli kontrolün önemine değindi. Opr. Dr. Candan Karaca, "Göz tansiyonu, göz içi basıncının artması nedeniyle görme sinirinin zarar görmesidir. Normal göz tansiyonu 10 20 arasındadır. 20'nin üzerinde olduğu zaman göz tansiyonu bizim için takip edilebilir seviyede hasta gurubuna girmektedir. Özellikle anne ve babasında glokom öyküsü olan erişkinlerinde mutlaka göz tansiyonu yönünde takip edilmesi gerekmektedir" dedi.



Göz tansiyonunun tanısı

Göz tansiyonunun tanısının erken evrede konulmasının önemli olduğunu belirten Dr. Karaca, "Bir uzman göz doktoru tarafından gözün arkasındaki görme sinir tabakasındaki bazı oranlara ölçü aletleri ile görme alanı dediğimiz alana bakarak göz tansiyonu tanısı koyulur. Göz tansiyonu olan kişilerin mutlaka düzenli olarak muayenesi ve kontrollerinin yapılması gerekmektedir. Tarama sonucuna göre ilaç tedavisi nasıl yapılmalıdır. Hangi aralıklarla kontrolleri yapılması gerekmektedir gibi soruların yanıtları bu sonuca göre konulmaktadır. Kişi bu süreçte stres ve kullanıyorsa sigaradan uzak durmalıdır. Migreni olan özellikle bayanlarda hipertansiyon da göz tansiyonu tetikler. İlaçla tedavi olmayan göz tansiyonunda cerrahi olarak lazer tedavisi de yapılmaktadır. Göz tansiyonunda düzenli tedavi edilmediği takdirde mutlaka ilerleyen zamanlarda görme yetisinin kaybedilmesine neden olabilmektedir. Bunun için mutlaka düzenli olarak uzman göz doktoruna kontrol olması çok önemlidir" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.