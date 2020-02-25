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YORUM KURALLARINI OKUDUM

İzciler farkındalık oluşturdu

İHA

Samsun'da izciler, "İzci Yararlıdır Haftası"nda farkındalık oluşturacak ziyaretler yaptı.

İzciler farkındalık oluşturdu

Samsun'da izciler, "İzci Yararlıdır Haftası"nda farkındalık oluşturacak ziyaretler yaptı.
İzci Yararlıdır Haftası nedeniyle Samsun'da izciler hayvan barınağı ve şehitlik ziyareti yaptı. Her yıl farkındalık oluşturmak adına farklı etkinlikler yapılan günü bu yıl izciler hayvanları sevip besleyerek kutladı. 19 Mayıs İzcilik Kulübü, Yavuz Selim Yavrukurt Kümesi ve Zübeyde Hanım Ergin İzci Ocağı izcileri Samsun Büyükşehir Belediyesi Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezine gitti. Orada bulunan hayvanlarla eğlenceli vakit geçirdi. Hayvan mezarlığını ziyaret ettiler. Diğer bir izci grubu da şehitlik ziyareti yaptı. Samsun Asri Mezarlıkta bulunan şehitliğe giden Piri Reis Ergin İzci Ocağı şehit mezarları başında yaptıkları törenle şehitleri andı. Törende öğrenciler şehitlerin isimlerini okuyarak asker selamı verdi. Yapılan ziyaretlerde yaklaşık 60 öğrenci bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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