Samsun Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, “Bizler öğrencilerimizin hayal ettikleri projeleri üretmeleri noktasında destek olmakla kalmayıp, aynı zamanda; yaptıkları çalışmanın bilim dünyasında bir karşılığının olmasını da arzu ediyoruz” dedi.

Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde yürütülen “Araştırmacı Öğrenci projesi” ile orta öğretim düzeyindeki öğrencilerin, araştırma ve merak duygularını canlı tutmak, bu duyguları bilimsel süreç becerilerini kullanarak bilime aktarmalarını sağlamak hedefleniyor. Projenin 2. dönem eğitim açılış toplantısı Atakum Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonunda gerçekleşti.

Projenin açılış konuşmasını gerçekleştiren İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, okullarda farklı becerilere yönlendirilmeyi bekleyen binlerce öğrenci olduğuna dikkat çekerek, “Bizler de bu öğrencilerimize ulaşarak; onların bilimsel araştırma süreçlerini ‘yaparak ve yaşayarak’ öğrenmelerini arzu ettik. Daha lise yıllarında bu süreçlere katılan öğrencilerin, ileri ki yaşamlarında daha üretken ve girişimci bireyler olmalarını bekliyoruz. Bu kapsamda 55 öğrencimiz ve 27 öğretmenimiz bir dönem boyunca Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri, Veri Analiz Programı Eğitimi gibi eğitimler aldılar. Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) öğretim üyeleri ile eşleşmeleri yapılan öğrencilerimizin süreç sonunda araştırmalarını bildiri metni haline getirmelerini sağlayacağız" ifadelerini kullandı.



“Hazırlayacağımız bildiri kitabı ile tüm ülke çapında çalışmanın yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz”

Öğrencilerin araştırmalarını bilim dili kullanarak raporlaştırmalarını ve düzenleyecekleri kongrede eğitim camiasına ve bilim dünyasına duyurmalarını hayal ettiklerini ifade eden Esen, “Kongrede sunulan bildirilerin, Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanacak olan bir kongre kitapçığında yayınlamayı ve bu sayede yapılan çalışmaların kalıcı olmasını sağlamayı planlıyoruz. Bu sayede bildirilerin sadece sözlü olarak sunulmakla kalmayıp, bildiri kitabı ile gerek Samsun’da gerekse tüm ülke çapında çalışmanın yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Programa OMÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Seher Balcı Çelik, OMÜ Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Dr. Esat Şanlı, akademisyenler, danışman öğretmenler, okul müdürleri ve araştırmacı öğrenciler katıldı.

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