Yıldız: “Hocalı Katliamı insanlığın utancı, tarihin kara bir sayfasıdır”

EğitimBirSen 1 Nolu Şube Başkanı ve MemurSen İl Temsilcisi Hamdi Yıldız, "Hocalı Katliamı"nı unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını belirterek, “Hocalı Katliamı insanlığın utancı, tarihin kara bir sayfasıdır” dedi.

EğitimBirSen 1 Nolu Şube Başkanı ve MemurSen İl Temsilcisi Hamdi Yıldız Hocalı Katliamı’nın 28. yıl dönümü nedeniyle bir açıklama yaptı. Yıldız yaptığı açıklamada aradan geçen zamana rağmen acıların hala taze olduğunu belirtti.

613 sivilin hayatını kaybettiği katliamda yaşananlara değinen Başkan Yıldız, “Ermeniler, Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla 1991’in son günlerinde ablukaya aldıkları, bölgenin tek havalimanına sahip ve stratejik önem taşıyan Hocalı’yı ele geçirmek için harekete geçti. Aylar süren saldırılarını 25 Şubat 1992’de yoğunlaştıran Ermeniler, gece saatlerinde sivilleri toplu şekilde katletti, esirlere acımasızsa işkence yaparak 20. yüzyılın en kanlı katliamlarından birine imza attı. Daha önce 7 bin kişinin yaşadığı Hocalı’da savunmasız durumdaki 106’sı kadın, 70’i yaşlı, 63’ü çocuk 613 Azerbaycan vatandaşı hayatını kaybetti. Katliamdan 76’sı çocuk 487 kişi ağır yaralı olarak kurtuldu, Ermeni güçleri bin 275 kişiyi esir aldı, bunların 150’sinden bugüne kadar haber alınamadı” diye konuştu.



"Hocalı Katliamı, insanlığın utancı, tarihin kara bir sayfasıdır"

Katledilenlerin işkencelere maruz kaldığını ifade eden Yıldız, “Katledilenlerin adli tıp muayeneleri ve şahit ifadeleri, Hocalı sakinlerinin kadın, yaşlı ve çocuk ayrımı yapılmaksızın akıl almaz işkencelere maruz kaldığını kanıtlamaktadır. Hocalı Katliamı, insanlıktan nasibini almamış bağnazlığın amacına ulaşmak için ne kadar ilkesiz, ahlaksız, aşağılık ve zalim olabileceğini göstermiştir. Hocalı Katliamı, hangi sebeple olursa olsun hiçbir haklı gerekçesi olmayan ve asla affedilemez olan insanlık suçudur. Hocalı Katliamı, insanlığın utancı, tarihin kara bir sayfasıdır. Katliamın arkasındaki kirli emeller aydınlatılmalı, emri verenden uygulayana kadar çoğu hayatta olan bu katliamın failleri yargılanmalı, gerekli cezaya çarptırılmalıdır” şeklinde konuştu.

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