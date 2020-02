“Türk-İş Eğitim Merkezi” kütüphane olacak

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Atakum ilçesindeki “Türkİş Eğitim Merkezi”nin kütüphaneye çevrileceğini açıkladı.

“Samsun Okuma Vakti Projesi”ne büyük destek veren ve eğitim alanındaki faaliyetlere katkı sağlamaya devam eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Atakum ilçesindeki Türkİş Eğitim Merkezi'ni 24 saat halkın hizmetinde olan bir kütüphaneye çevireceğiz" dedi.



“Eğitim denilince akan sular durur”

Eğitime ve Türkiye'nin geleceği olan öğrencilere verdiği önemi her fırsatta gösteren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, son olarak Atakum ilçesindeki Hüseyin Avni Asal İlkokulu'nda öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet İrfan Yetik, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrencilerin yer aldığı programdan konuşma yapan Başkan Demir, "Samsun önemli bir kent. Samsun Türkiye'nin en güzel şehri. Bu şehri de yönetmenin en güzel yolu ortak akıl. 7'den 77'ye herkesin fikrini önemsiyoruz. Özellikle eğitim ile ilgili siz eğitimcilerimizin talepleri bizim için çok önemli. Eğitim alanında yapılan yatırımları ülkem ve geleceğimiz adına yapılan en önemli yatırımlar olarak görüyorum. Eğitim dendi mi bizim için akan sular durur. Üzerimize düşen ne varsa her zaman yanınızdayız" diye konuştu.



Atakum'a 7/24 açık kütüphane

“Samsun Okuma Vakti Projesi”ni hatırlatan ve, "Eskiden biz okuyacak kitap bulamazdık. Şimdi ise okuyacak insan arama noktasında büyük kampanyalar başlatıyoruz" ifadesini kullanan Başkan Demir, şöyle devam etti:

"Nereden nereye geldik. Cumhurbaşkanlığımızca dünya çapında bir kütüphane açılışı yapıldı. Bugün yaptığımız ziyaretimiz anısına da ben bir müjdeyi paylaşayım. Belediye Meclisimizde Atakum Belediyemiz ile birlikte bir karar aldık. Türkiş Eğitim Merkezi'nin bulunduğu alanı kütüphaneye çevirerek burasını bir kültür alanı olarak şehrimize kazandıracağız. En kısa sürede Türkiye'nin en iyi kütüphanelerinden birini Atakum'a inşa edeceğiz. Kütüphanemiz 7/24 açık olacak. Her yaş grubunun yararlanacağı, doktora öğrencilerinden tutun da okul öncesi öğrencilerinin kullanacağı bir konsept çok yakında halkımızla buluşacak."



Minik Eylül'e 'park' sözü

Başkan Mustafa Demir daha sonra Samsun Okuma Vakti Projesi kapsamında düzenlenen “Her Yere Kitap, Her Yerde Kitap” etkinliği için okulda oluşturulan Kitap Kumbarası'na destek oldu. Sınıfları gezerek öğrencilerin taleplerini dinleyen Mustafa Demir, 2D sınıfı öğrencisi Eylül Bayrak'ın okullarına park isteği talebinin yerine getirileceğinin sözünü verdi. Öğrenciler de alkışlarla Başkan Demir'e teşekkür etti.

