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ÇTB Başkanı Yılmaz, Külliye’de Kazım Yılmaz: “Eğitimi destekleyici çalışmalarımız devam edecek”

İHA

Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Başkanı Kazım Yılmaz, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Külliye'de düzenlenen "Okullardan Yarınlara" programına katıldı.

ÇTB Başkanı Yılmaz, Külliye’de Kazım Yılmaz: “Eğitimi destekleyici çalışmalarımız devam edecek”

Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Başkanı Kazım Yılmaz, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Külliye’de düzenlenen “Okullardan Yarınlara” programına katıldı.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen “Okullardan Yarınlara” programı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin Sergi Salonu’nda gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı programa Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, ÇTB Başkanı Kazım Yılmaz ve diğer oda/borsa başkanları da iştirak etti.
Programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile bir araya gelen ÇTB Başkanı Yılmaz, Çarşamba Ticaret Borsası’nın 2020 yılında yapacak olduğu istihdam içerikli projeleri hakkında brifing verdi, destek istedi.

ÇTB Başkanı Yılmaz: “Eğitimi destekleyici çalışmalarımız devam edecek”
ÇTB Başkanı Yılmaz program sonrası yaptığı açıklamada, eğitimi destekleyici çalışmalarının her zaman devam ettiğini belirterek, “Samsun’un Çarşamba ilçesinde üniversite altyapısını kurarak, bir ilki gerçekleştirip ilçeye Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksek Okulunu kazandırdık” dedi.
Bugün yüksekokulun 5 program ile yılda yaklaşık 2 bin öğrenci yetiştirdiğinden bahseden Yılmaz, “2011 yılında Çarşamba’nın Karakara Mahallesi’nde yapmış olduğumuz köy okulu, çevre köylerden gelen öğrencilerimize de eğitim olanakları sağlıyor” şeklinde konuştu.
Yılmaz, “ÇTB olarak eğitim imkânlarını arttırmak ve yarınımızı emanet ettiğimiz gençlerimize gerekli olanakları sağlayabilmek en büyük gayemiz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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