İşe yerleştirme vaadiyle dolandırıcılığa 3 yıl 4 ay hapis

Samsun'da işe yerleştirme vaadiyle bir kişiden para alıp dolandırdığı iddia edilen kadın, mahkemece 3 yıl 4 ay hapis ve 35 bin lira da adli para cezasına çarptırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'da K.D. adlı şahsı işe yerleştirme vaadiyle kandırarak 21 bin lira parasını alarak dolandırdığı iddia edilen D.Ç.Ç. adlı kadın hakkında Samsun 1.Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı.

Bugün görülen davanın son duruşmasında mahkeme D.Ç.Ç.'yi 3 yıl 4 ay hapis ve 35 bin lira da adli para cezasına çarptırdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.