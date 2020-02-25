19 Mayıs’ta gıda denetimleri

19 Mayıs Belediyesi Zabıta ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlığının korunması amacıyla ilçedeki fırın, pastane, kasap, tavuk eti satış yeri, market ve şarküterilerdeki denetimlerine devam ediyor.

Belediye tarafından görevlendirilen ekipler, denetimlerde tarihi geçmiş gıdalar, et ürünlerinin saklama koşulları, iş yerlerinde çalışan personelin hijyen koşulları, işletmelerin genel temizliği, kullanılan alet ve ekipmanları kontrol ediyor. Uyulması gereken kurallar hakkında bilgilendirme yapılıyor, uyarılarda bulunuluyor. Uyarıların dikkate alınmaması durumunda yasal işlem yapılıyor.

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, denetimlerle hem vatandaşları hem de esnafı korumayı amaçladıklarını ifade ederken, konuşmasının devamında şunları söyledi:

“Kimseye yaptırım uygulama derdinde değiliz. İşini doğru yapmayanlara engel olup, işini doğru yapan esnafı ve vatandaşımızın sağlığını korumak görevimiz. Tüm vatandaşlarımızdan şüpheli iş ve işlemler konusunda belediyemize yardımcı olmalarını istiyoruz. Denetimlerimiz aralıksız olarak devam edecek.”

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