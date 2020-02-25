Rektör Bilgiç, çocuklara masal anlatacak

– Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Rektör Bilgiç, “Size Bir Masalımız Var” projesi kapsamında çocuklara masal anlatacak.

OMÜ İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencileri, toplumsal sorumluluk projesi kapsamında unutulmaya yüz tutmuş radyoda masal dinleme kültürünü yeniden çocuklarla buluşturuyor. “Size Bir Masalımız Var Çocuklar” projesi vesilesiyle OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç’i makamında ziyaret eden Çarşamba Anafartalar İlkokulu Müdürü İsa Kuru ve proje yürütücülerinden OMÜ İletişim Fakültesi Radyo ve Televizyon Bölümü 4. sınıf öğrencileri Nurdan Saygın ve Mehmet Akif Murtazaoğlu, söz konusu masal projesi hakkında Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’e bilgi verdi.

Rektör Bilgiç, proje çalışmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, her hafta yayımlanacak olan programda masal anlatma sözü verdi. Program her perşembe saat 21.00’de OMÜ Radyo’da çocukların okul dönemi sonlanana kadar devam edecek.

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