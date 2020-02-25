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Canik'te acil durumlarda toplanma alanları belirlendi

İHA

Canik Belediyesi muhtemel afet ve acil durumlar için ilçe halkının toplanabileceği acil toplanma alanlarını belirledi. Vatandaşların afet öncesi bu alanları öğrenebilmesi amacıyla belirlenen toplanma alanları, tabelalar ile işaretlendi.

Canik'te acil durumlarda toplanma alanları belirlendi

Canik Belediyesi muhtemel afet ve acil durumlar için ilçe halkının toplanabileceği acil toplanma alanlarını belirledi. Vatandaşların afet öncesi bu alanları öğrenebilmesi amacıyla belirlenen toplanma alanları, tabelalar ile işaretlendi.
Canik Belediyesi Sivil Savunma Birimi, AFAD ile işbirliği içerisinde afet ve acil durum sonrası vatandaşların öncelikli olarak toplanacağı, yapısal tehlike ve risklerden uzak 52 mahallede 59 noktayı toplanma alanı olarak belirledi. Olası bir afet ve acil durum halinde vatandaşların bu noktalara yönelerek, aileleriyle bir araya gelmelerine ve sağlıklı iletişim kurabilmelerine olanak sağlanacak.
İlçenin her mahallesinde afet ve acil durumlar için toplanma alanlarını belirlediklerini ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Hepimizin bildiği gibi ülkemiz deprem kuşağında yer alıyor. Allah bizleri böyle durumlarla karşı karşıya bırakmasın. Ancak halkımızın sağlığı ve güvenliği için gerekli çalışmaları ve hazırlıkları da yapmak durumundayız. Afet ve acil durumlarda halkımızın kolaylıkla ulaşabileceği, toplanabileceği alanları belirleyip 59 noktaya bu alanları gösteren tabela çalışmalarımızı tamamladık. Olası bir afet ve acil durumlarda vatandaşlarımız bu alanlarda toplanacaklar. Ayrıcı vatandaşlarımız yaşadığı bölgedeki en yakın toplanma alanlarının konumlarını edevlet üzerindeki ‘Acil toplanma alanı sorgulama’ bölümüne girerek de görebilecekler. Aynı zamanda, cep telefonu ile tabelalardaki kare kodu okutarak en yakın barınma merkezini de öğrenebilecekler” dedi.
Başkan Sandıkçı, toplanma alanlarının; sadece deprem riskine karşı değil, diğer afet durumlarında da insanların güvenli kalmasını ve temel ihtiyaçlarına ulaşmasını sağlayacak şekilde tasarlanmış bölgeler olduğunu, afet ve acil durumlar sonrasında geçici barınma merkezleri hazır olana kadar paniğin önlenmesi, sağlıklı bilgi alışverişinin sağlanması açısından da önemli olduğunu belitti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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