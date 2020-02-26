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SAMÜ’de ‘onur’ günü SAMÜ’de başarılı öğrencilere ‘onur belgeleri’ verildi Rektör Aydın: “Her başarı ...

İHA

Samsun Üniversitesi (SAMÜ) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi(İİSBF), başarılı öğrencileri 'onur belgesi' ile ödüllendirdi.

SAMÜ’de ‘onur’ günü SAMÜ’de başarılı öğrencilere ‘onur belgeleri’ verildi Rektör Aydın: “Her başarı ödüllendirilmeli”

Samsun Üniversitesi (SAMÜ) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi(İİSBF), başarılı öğrencileri ‘onur belgesi’ ile ödüllendirdi.
SAMÜ İİSBF 20192020 yılı güz döneminde üstün başarı gösteren öğrenciler için onur belgesi takdim töreni gerçekleştirildi. Törene Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Rektör Yardımcısı ve İİSBF Dekanı Prof. Dr. Selahattin Kaynak, dekan yardımcıları Doç. Dr. Mustafa Kemal Yılmaz, Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Uğur Karadeniz ve akademisyenlerin yanı sıra çok sayıda öğrenci katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüye gelen SAMÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, her başarının ödüllendirilmesi gerektiğini söyledi. Öğrencilere hitaben konuşan Aydın, “Sizler bizim ilk göz ağrılarımızsınız, bu fakültenin ilk öğrencilerisiniz. Bizler için yeriniz bambaşka, öncelikle bunu bilmenizi istiyorum. Sizleri daha iyi yetiştirmek ve ülkenin geleceğine katkıda bulunmanızı sağlamak bizlerin görevi” dedi.
Rektör Aydın şöyle devam etti: “Başarılı öğrencilerin ödüllendirilmesi, yeni ve daha büyük başarıları doğuracaktır. Yeni bir heyecan ve yeni bir enerjiyle uluslararası alanda söz sahibi, gurur duyulan öğrenciler yetiştirme hedefine ulaşacağımıza inanıyorum. Tüm yönetici kadrolarımızın tecrübesi, akademisyenlerimizin bilgi birikimi, idari ve teknik personelimizin desteği ve tabi siz gençlerin gözlerinde gördüğümüz azim sayesinde en kısa sürede ileriye yönelik adımlar atacağımıza yürekten inanıyorum.”
SAMÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın sözlerini kütüphanenin önemine dikkat çekerek,
“Kütüphanemizi zenginleştiriyoruz, çeşitli bilgilere kolaylıkla ulaşabileceğiniz çok zengin bir kütüphane olacak. Çok okumalıyız, sadece okumak değil ayrıca nitelikli okumalar yapmalıyız. Bilginin oluştuğu yerler üniversiteler ise de onun biriktiği yer kütüphanelerdir. Kütüphanenin aktif kullanımı, akademide vazgeçilmezdir. Kütüphaneleri hem ders çalışmaları hem de matbu ve dijital kaynaklardan faydalanmaları için siz öğrencilerimizin hizmetine sunuyoruz. Sözlerimi burada bitirirken bu töreni düzenleyen fakülte yöneticilerimize, öğretim üyelerimize, diğer emeği geçenlere ve değerli öğrencilerimize teşekkürlerimi iletiyorum. Onur belgesi almaya hak kazanan öğrencilerimizin de daha nice başarılara imza atacağına yürekten inanıyor ve hepsini tebrik ediyorum” şeklinde tamamladı.
Konuşmanın ardından Prof. Dr. Mahmut Aydın, Samsun Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi 20192020 güz dönemi birincisi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Osman Ögel’e onur belgesini takdim etti. Ardından sırasıyla onur belgesi almaya hak kazanan öğrencilerden Kübra Özdemir, Aslıhan Erkan, Cem Keleş, Ayşe Sevindik, Hediye Çakmakçı, Canan Özbek, Aslı Öztürk, Bünyamin Çelebi, Sukhrob Irısmatov, Rabia Gedikli, Bilge Tüzün ve Serpil Çiftel’e belgeleri verildi. Program toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu.

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