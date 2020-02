Canik Belediyesi kültürel etkinliklerini aralıksız sürdürmeye devam ediyor. Canik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Uluslararası Sosyal Medya Derneği (USMED) Başkanı Said Ercan’ı “Dijital Öğrenme Yolları ve Sosyal Medyanın Doğru Kullanımı” konulu seminerde Canik’te öğrencilerle buluşturdu.

Dijital Öğrenme Yolları ve Sosyal Medyanın Doğru Kullanımı konulu seminerin açılış konuşmasını yapan Canik Belediye Başkan Vekili Muzaffer Emuce, “İlçemiz için, ilçemizin geleceği için, ülkemizin geleceği için gençlerimizi önemsiyoruz. Yarınlarımızı emanet edeceğimiz genç kardeşlerimize sahip çıkmak zorundayız. Gençlerimizin internet ve sosyal medyaya bağımlı hale gelmelerini onların esiri olmalarına izin vermemeliyiz. Daha bilinçli, donanımlı, zamanını başa harcamayan, teknolojik yenilikleri takip eden, geçmişini tanıyan, örf ve adetlerini bilen, sahip çıkan bir gençlik için bu tür programlar düzenlemeye devam edeceğiz” dedi.

Yoğun katılımın olduğu “Dijital Öğrenme Yolları ve Sosyal Medya Kullanımı” konulu seminerde konuşan Said Ercan, doğru kullanılmayan sosyal medya araçlarının gelecekte gençliğimizi bir veba hastalığı gibi saracağını belirtti. Günümüzün en büyük teknoloji hastalıklarından sayılabilecek sosyal medya kullanımı ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Said Ercan, dünyada sosyal medya kullanımında ilk beşte, tik tok kullanımında ilk üçte olan ülkemiz insanları maalesef tamamen tüketime yönlendirilmektedirler. Yaşadığımız çağda teknoloji ile birlikte internet kullanımının kaçınılmaz olduğu fakat bunu doğru kullanarak teknolojinin esiri değil, ondan faydalanmak gerektiğini belirtti. İnsanların sevilip eşyaların kullanıldığı zamandan, eşyaların sevilip insanların kullanıldığı bir döneme girildiğini, buna neden olarak da maalesef yanlış kullanılan sosyal medya ve internet bağımlılığı olduğunu dile getirdi.

Said Ercan, “Dünyada internet ve sosyal medya bağımlılığı ile birlikte foma (internet bağımlılığı) ve hikikomori (yalnızlık) gibi birçok günümüz hastalıkları oluşmaktadır. Çocuklarımızı sosyal medya kullanımında doğru yönlendirmek ve zamanı doğru verimli kullanmalarını sağlamak zorundayız. Çocuklarımıza bir nevi meşguliyet terapisi yapmalıyız, onlarla zaman geçirmeliyiz” dedi.

Sosyal medyayı etkin kullanan kurum ve kuruluşların, kriz yönetimi, itibar yönetimi gibi alanlarda öne çıkarak kariyer ve gelecek açısından daha öne çıkarak önemli bir ivme kazandığını belirten Ercan, artık ülke yönetimlerinde bile söz sahibi olan, başkan seçen, başkan indiren konuma gelen sosyal medya, insanı kullanan bir yapay zekâ haline geldiğin belirtti.

Said Ercan konuşmasını şu şekilde tamamladı: “Bizim görevimiz sosyal medyadan doğru faydalanmak, faydalanırken de esiri olmayan bir tutum içerisinde bulunmak, sanal dünyaya mahkûm olmadan özümüzü, benliğimizi kaybetmeden, çağa uyumlu kendini tanıyan bireyler yetiştirmek olmalıdır.”

“Dijital Öğrenme Yolları ve Sosyal Medya’nın Doğru Kullanımı” konulu seminere ayrıca Canik Kaymakamı Mahmut Halal, Canik İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar, Canik İlçe Müftüsü Ali Çebi, Canik İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Osman Abanoz, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve belediye personeli katıldı.

