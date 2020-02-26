Dijital Öğrenme Yolları ve Sosyal Medyanın Doğru Kullanımı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Dijital Öğrenme Yolları ve Sosyal Medyanın Doğru Kullanımı

İHA

Canik Belediyesi kültürel etkinliklerini aralıksız sürdürmeye devam ediyor. Canik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Uluslararası Sosyal Medya Derneği (USMED) Başkanı Said Ercan'ı "Dijital Öğrenme Yolları ve Sosyal Medyanın Doğru Kullanımı" konulu seminerde Canik'te öğrencilerle buluşturdu.

Dijital Öğrenme Yolları ve Sosyal Medyanın Doğru Kullanımı

Canik Belediyesi kültürel etkinliklerini aralıksız sürdürmeye devam ediyor. Canik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Uluslararası Sosyal Medya Derneği (USMED) Başkanı Said Ercan’ı “Dijital Öğrenme Yolları ve Sosyal Medyanın Doğru Kullanımı” konulu seminerde Canik’te öğrencilerle buluşturdu.
Dijital Öğrenme Yolları ve Sosyal Medyanın Doğru Kullanımı konulu seminerin açılış konuşmasını yapan Canik Belediye Başkan Vekili Muzaffer Emuce, “İlçemiz için, ilçemizin geleceği için, ülkemizin geleceği için gençlerimizi önemsiyoruz. Yarınlarımızı emanet edeceğimiz genç kardeşlerimize sahip çıkmak zorundayız. Gençlerimizin internet ve sosyal medyaya bağımlı hale gelmelerini onların esiri olmalarına izin vermemeliyiz. Daha bilinçli, donanımlı, zamanını başa harcamayan, teknolojik yenilikleri takip eden, geçmişini tanıyan, örf ve adetlerini bilen, sahip çıkan bir gençlik için bu tür programlar düzenlemeye devam edeceğiz” dedi.
Yoğun katılımın olduğu “Dijital Öğrenme Yolları ve Sosyal Medya Kullanımı” konulu seminerde konuşan Said Ercan, doğru kullanılmayan sosyal medya araçlarının gelecekte gençliğimizi bir veba hastalığı gibi saracağını belirtti. Günümüzün en büyük teknoloji hastalıklarından sayılabilecek sosyal medya kullanımı ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Said Ercan, dünyada sosyal medya kullanımında ilk beşte, tik tok kullanımında ilk üçte olan ülkemiz insanları maalesef tamamen tüketime yönlendirilmektedirler. Yaşadığımız çağda teknoloji ile birlikte internet kullanımının kaçınılmaz olduğu fakat bunu doğru kullanarak teknolojinin esiri değil, ondan faydalanmak gerektiğini belirtti. İnsanların sevilip eşyaların kullanıldığı zamandan, eşyaların sevilip insanların kullanıldığı bir döneme girildiğini, buna neden olarak da maalesef yanlış kullanılan sosyal medya ve internet bağımlılığı olduğunu dile getirdi.
Said Ercan, “Dünyada internet ve sosyal medya bağımlılığı ile birlikte foma (internet bağımlılığı) ve hikikomori (yalnızlık) gibi birçok günümüz hastalıkları oluşmaktadır. Çocuklarımızı sosyal medya kullanımında doğru yönlendirmek ve zamanı doğru verimli kullanmalarını sağlamak zorundayız. Çocuklarımıza bir nevi meşguliyet terapisi yapmalıyız, onlarla zaman geçirmeliyiz” dedi.
Sosyal medyayı etkin kullanan kurum ve kuruluşların, kriz yönetimi, itibar yönetimi gibi alanlarda öne çıkarak kariyer ve gelecek açısından daha öne çıkarak önemli bir ivme kazandığını belirten Ercan, artık ülke yönetimlerinde bile söz sahibi olan, başkan seçen, başkan indiren konuma gelen sosyal medya, insanı kullanan bir yapay zekâ haline geldiğin belirtti.
Said Ercan konuşmasını şu şekilde tamamladı: “Bizim görevimiz sosyal medyadan doğru faydalanmak, faydalanırken de esiri olmayan bir tutum içerisinde bulunmak, sanal dünyaya mahkûm olmadan özümüzü, benliğimizi kaybetmeden, çağa uyumlu kendini tanıyan bireyler yetiştirmek olmalıdır.”
“Dijital Öğrenme Yolları ve Sosyal Medya’nın Doğru Kullanımı” konulu seminere ayrıca Canik Kaymakamı Mahmut Halal, Canik İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar, Canik İlçe Müftüsü Ali Çebi, Canik İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Osman Abanoz, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve belediye personeli katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İÇGİAF ve KARGİF bölgesel kalkınma için iş birliği yaptı
YEREL HABERLER İÇGİAF ve KARGİF bölgesel kalkınma için iş birliği ...
19 Mayıs’ta otopark sorununa neşter 19 Mayıs Belediyesinden yeni otopark alanları
YEREL HABERLER 19 Mayıs’ta otopark sorununa neşter 19 Mayıs ...
Uyuşturucu şüphelisi: Hapları çöpte bulup, ağrı kesici sandığım için aldım
YEREL HABERLER Uyuşturucu şüphelisi: Hapları çöpte bulup, ağrı ...
Öğrencilere gıda ve su hijyeni eğitimi
YEREL HABERLER Öğrencilere gıda ve su hijyeni eğitimi
Samsun’da 8 bin 448 çift evlendi, 2 bin 254 çift boşandı Evlenenlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 6,3 azalırken, boşananların sayısı ise yüzde 5 arttı
YEREL HABERLER Samsun’da 8 bin 448 çift evlendi, 2 bin 254 çift ...
SAMÜ’de ‘onur’ günü SAMÜ’de başarılı öğrencilere ‘onur belgeleri’ verildi Rektör Aydın: “Her başarı ödüllendirilmeli”
YEREL HABERLER SAMÜ’de ‘onur’ günü SAMÜ’de başarılı öğrencilere ...
4 gündür haber alınamayan doktor, evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER 4 gündür haber alınamayan doktor, evinde ölü bulundu
Samsun'da uyuşturucu imalathanesi operasyonunda 3 kişi daha adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Samsun'da uyuşturucu imalathanesi operasyonunda 3 ...
Öğrenciler davulla maniyle kitap topladı
YEREL HABERLER Öğrenciler davulla maniyle kitap topladı
Evde çıkan yangında yanarak yaralanan kadın hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Evde çıkan yangında yanarak yaralanan kadın hayatını ...
483 gram bonzai ile yakalandı
YEREL HABERLER 483 gram bonzai ile yakalandı
Hamile sanılan kadının karnından 11 kilo ur çıktı
YEREL HABERLER Hamile sanılan kadının karnından 11 kilo ur çıktı
Samsun'da uyuşturucu imalathanesi operasyonu: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun'da uyuşturucu imalathanesi operasyonu: 5 ...
Bar önündeki silahla yaralama olayının şüphelisine gözaltı
YEREL HABERLER Bar önündeki silahla yaralama olayının şüphelisine ...
Muhtarlardan bin kitap bağışı Hedef 25 bin kitap
YEREL HABERLER Muhtarlardan bin kitap bağışı Hedef 25 bin kitap
Kamyonet hırsızlığına gözaltı
YEREL HABERLER Kamyonet hırsızlığına gözaltı
Samsun Şehir Hastanesinde önemli gelişme Şehir hastanesi projesi kesinleşti Oruç: “İlimizi sağlık turizminde önemli bir noktaya taşıyacak”
YEREL HABERLER Samsun Şehir Hastanesinde önemli gelişme Şehir ...
İlkadım Belediyesi THM Korosundan unutulmaz konser
YEREL HABERLER İlkadım Belediyesi THM Korosundan unutulmaz konser
800 derecelik enjeksiyon makinesine sıkışan işçi ağır yaralandı
YEREL HABERLER 800 derecelik enjeksiyon makinesine sıkışan işçi ağır ...
Türkiye'de en çok deniz çöpü, Samsun'dan çıktı
YEREL HABERLER Türkiye'de en çok deniz çöpü, Samsun'dan çıktı
Organize sanayi sitesinde iş kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Organize sanayi sitesinde iş kazası: 2 yaralı
Seyir halindeki kamyonet alev aldı
YEREL HABERLER Seyir halindeki kamyonet alev aldı
800 derecelik enjeksiyon makinesine sıkışan işçi ağır yaralandı
YEREL HABERLER 800 derecelik enjeksiyon makinesine sıkışan işçi ağır ...
Park halindeki motosiklet çalındı
YEREL HABERLER Park halindeki motosiklet çalındı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X