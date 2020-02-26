“Okul Çağı Çocuklarında Ruhsal Sorunlar” semineri yapılacak

Büyük Anadolu Hastaneleri tarafından bilgilendirmeye yönelik yapılan sağlık seminerlerinin bir yenisi daha Çocuk Psikiyatrisi Uzmanı Doç. Dr. Murat Yüce tarafından gerçekleştirilecek.

Sosyal ve psikolojik sorunlar, okul çağındaki çocukların eğitim başarısını düşürüyor, günlük hayatını derinden etkileyebiliyor. Bu konuda ailelerinin yanlış yaklaşımı çocukta davranış problemleri ve bazı psikolojik sorunlara yol açabileceğini unutmamak gerekiyor. Çocuğun okul başarı durumunda düşüş, okulda ders dinlerken veya ders çalışırken dikkatini toparlamakta zorlanması, arkadaşlarıyla ilişkilerinde zayıflama gibi bu ve bunun gibi sorunlar hakkında Büyük Anadolu Hastanelerinde bilgilendirmeye yönelik sağlık semineri düzenlenecek.

Çocuk Psikiyatrisi Uzmanı Doç. Dr. Murat Yüce'nin sunumuyla gerçekleşecek olan "Okul Çağı Çocuklarında Ruhsal Sorunlar" konulu ücretsiz sağlık seminerine tüm anne ve babalar davet edildi.

Seminer, 29 Şubat Cumartesi günü saat 14.00'te Büyük Anadolu Merkez (Tren Garı Karşısı) Hastanesinde gerçekleşecek.

Katılım başvuruları, Büyük Anadolu Hastanelerinin resmi sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleşecek.

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