İlkadım Belediyesi Personeline yangın eğitimi

İlkadım Belediyesi çalışanları, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde yer alan Samsun İtfaiye Eğitim Merkezi (SABİTEM) tarafından uygulamalı yangın eğitimi aldı.

Yangın tedbirleri ve söndürme tüpü kullanımı eğitimi veren itfaiye yetkilileri, özellikle konut ve iş yeri yangınlarına karşı alınacak tedbirler konusunda da katılımcılara önemli bilgiler verdi.

İlkadım Belediyesi Konferans Salonunda İtfaiye Daire Başkanlığı Eğitim Amiri Mehmet Aşıkoğlu ve Eğitmen Ercan Kabadayı tarafından verilen eğitime, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, İlkadım Belediyesi Başkan Yardımcıları Şerif Mırık ve Ramazan Bayraktar ile belediye çalışanları katılırken yapılan tatbikat ile katılımcılar uygulamalı olarak yangın söndürme tekniklerini öğrenme şansı buldular.



Demirtaş: “yangın tehlikesine karşı hazırlıklı olmalıyız”

Hem belediye içerisinde hem de evlerde yaşanacak yangın durumlarında uygulanması gereken faydalı kuralların öğrenilmesinin büyük önem taşıdığını belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Yangın her an hepimizin yaşayabileceği büyük tehlikelerden biri olması nedeni ile bu konuda bilinçli olmanın önemli olduğunu düşüyorum. Bu nedenle ülkemizde bu konuda en başarılı eğitimleri hayata geçiren Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde yer alan Samsun İtfaiye Eğitim Merkezinin değerli İtfaiyecileri tarafından bu eğitimi alıyor olmak ayrıca sevindirici. Hem iş yerlerinde çalışan bizlerin hem de evlerimizde ailelerimizin yangın tehlikesi ile karşı karşıya olduğumuzu unutmamalı ve böyle zor durumlarda neler yapmamız gerektiğini bilmeliyiz. Burada öğretilen bilgilerin hayat kurtarıcı nitelikte olduğunu biliyoruz. Belediyemiz çalışanlarını hem teorik hem de pratik eğitimlerle bilgilendiren ve yangın tehlikesine karşı tedbirli olmamız gerektiğini öğreten değerli itfaiyecilerimize teşekkür ederiz” dedi.

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