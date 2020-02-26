Murzioğlu: "Türkiye örnek projeler gerçekleştiriyoruz" "Herkes kendi iline Lojistik Köy kazandırmak için sıraya girdi" İŞKUR İl Müdürü Haşim Meydan: "İŞKUR'suz iş yapmayın"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Murzioğlu: "Türkiye örnek projeler gerçekleştiriyoruz" "Herkes kendi iline Lojistik Köy kazandırmak ...

İHA

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu Samsun'a kazandırdıkları projelerle Türkiye'ye örnek olduklarını belirterek, "Lojistik Köyü incelemek için farklı şehirlerden Samsun'a geliyorlar. Herkes kendi iline böyle bir Lojistik Köy kazandırmak için sıraya girdi" dedi.

Murzioğlu: "Türkiye örnek projeler gerçekleştiriyoruz" "Herkes kendi iline Lojistik Köy kazandırmak için sıraya girdi" İŞKUR İl Müdürü Haşim Meydan: "İŞKUR'suz iş yapmayın"

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu Samsun'a kazandırdıkları projelerle Türkiye'ye örnek olduklarını belirterek, "Lojistik Köyü incelemek için farklı şehirlerden Samsun’a geliyorlar. Herkes kendi iline böyle bir Lojistik Köy kazandırmak için sıraya girdi" dedi.
Samsun TSO Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı Davut Altan Meclis Toplantı Salonunda gerçekleşti. Meclise sunulan 5 madde oy birliği ile kabul edildi. Meclise sunulan maddelerin oylanmasıyla birlikte bir konuşma gerçekleştiren Başkan Murzioğlu yaptıkları faaliyetler hakkında bilgi verdi. TSO bünyesinde birçok proje ile örnek olduklarını söyleyen Murzioğlu, "Samsun'a odamızın öncülüğünde kazandırdığımız Lojistik Köyü ziyaret etmek üzere Zonguldak TSO Başkanı Metin Özdemir, Çaycuma TSO Başkanı Zekai Kamitoğlu ve beraberindeki heyet odamızı ziyaret etti. Bu ziyaret içerisinde Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş da vardı. Türkiye'ye örnek olacak bir proje olan Lojistik Köyü geldiler, gördüler. Diyarbakır'dan bir ekip gelmişti, şimdi de Malatya'dan bir ekip gelecek ve Lojistik Köyü incelemelerde bulunacak. Herkes kendi iline böyle bir Lojistik Köy kazandırmak için sıraya girdi. Buna öncülük ettik. Bu da yaptığımız iş adına bizi gururlandırıyor" diye konuştu.

"Gelin destek olalım, bu gururu hep beraber yaşayalım”
Samsunspor'un 55. yılı kutlamalarıyla ilgili bir sitemde bulunan Murzioğlu, "Samsunspor'un 55. yılı münasebetiyle düzenlen geceye yönetim kurulu olarak gittik. Bugüne kadar Samsunspor'u yere bırakmayan baş üstünde tutan çoğu arkadaşımızı orada göremedik. Samsunspor’u insanların sırtından maddi yük olarak almış birisi vardı. Samsunpor'un bütün borcunu çıkarmış cebinden ödemiş birisi vardı. Biz onun yanında olmamız gerekiyor. Ben her hafta bana buraya Samsunspor için şahsıma ve odaya gelen yöneticiler biliyorum. Bir şehrin takımının 1. Lig’e çıkmasının gururunu biz daha önce yaşadık. Samsunspor'un Süper Lig'de mücadele etmesi şehre çok büyük şeyler kazandırır. Gelin destek olalım, bu gururu hep beraber yaşayalım" şeklinde konuştu.

"2019 yılında Samsun’da ekibimle birlikte 12 bin kişiyi işe yerleştirdik"
Meclis toplantısında İŞKUR İl Müdürü Haşim Meydan iş adamlarına seslendi. 81 il içerisinde en çok tanınan İŞKUR sıralamasında Samsun'un birinci sırada olduğunu vurgulayan Müdür Haşim Meydan, "İŞKUR gerçekten sizin faydanız için vardır. Çok şükür ki 3 yıldır burada görev yaptığımız süre içerisinde, İŞKUR tanıtım açısından Türkiye’de yapılan anketlerde işveren nazarında 81 il içerisinde en çok tanınan İŞKUR sıralamasında Samsun birinci sıradadır. Biz şu anda kendi ligimizde değil süper ligde mücadele ediyoruz bu anlamda. Bizim rakibimiz Bursa, İzmir, İstanbul, Ankara’dır. Yani şunu demek istiyorum: Personel sayımıza baktığımız zaman en fazla işveren iş bulunmasında aracı olan İŞKUR, Samsun İŞKUR’dur. Mesela geçen yıl işbaşı programı çerçevesinde biz Samsun’da ekibimle birlikte 12 bin kişiyi işe yerleştirdik ve Türkiye’de ilk dörde girdik. Onun için ne kadar daha iyi yapabilirsek o kadar mutlu oluruz. Bizim Samsun’daki en büyük sıkıntımız, benim 83 danışman personelim var ve sizleri ziyaret ediyorlar ancak sizlerle görüşemiyorlar maalesef. Çoğu iş yerine ben gittiğimde bizim hizmetlerimizden bihaber olduğunu, bilmediklerini gördüm. Dolayısıyla işlerimizde yer almadıklarına bizzat ben şahit oldum. Yani öncelikle siz İŞKUR’a gelmiyorsunuz. İŞKUR’a gelin bir çayımızı için. Çünkü birebir görüşülerek size bunları daha iyi anlatabilirim. Çünkü İŞKUR sizin alacağınız işçilerde en az 3, en fazla 9 ay tüm maaşını ve sigortasını öder" ifadelerini kullandı.
Müdür Haşim Meydan'ın sunumunun ardından söz alan Murzioğlu ise şunları söyledi:
"Bu programlardan en çok faydalanan işletmeler Türkiye'de yatırım yapan yabancı şirketlerdir. Örneğin otomobil üretimi yapan şirketlerin hepsi bu konuda verilen ne kadar teşvik varsa kullanıyor. Bir kişiyi alsak bile bunun büyük avantajları var. Bu programları uyguladığımız takdirde işveren katkı payı olarak ödediğimiz para cebimizde kalıyor."
Meclis toplantısında ayrıca İş ve Meslek Danışmanı Murat Yılmaz, “Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) Projesi”ni anlatan bir sunum gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ertuğrul Sağlam: “Tüm maçları kazanırsak, 25 Nisan’dan önce şampiyon olabiliriz”
YEREL HABERLER Ertuğrul Sağlam: “Tüm maçları kazanırsak, 25 ...
Samkart’ta teknoloji dönemi
YEREL HABERLER Samkart’ta teknoloji dönemi
İlkadım Belediyesi Personeline yangın eğitimi
YEREL HABERLER İlkadım Belediyesi Personeline yangın eğitimi
“Okul Çağı Çocuklarında Ruhsal Sorunlar” semineri yapılacak
YEREL HABERLER “Okul Çağı Çocuklarında Ruhsal Sorunlar” semineri ...
Başkan Mustafa Demir'den 'SASKİ logosu' açıklaması “Logodan Atatürk’ün çıkarılması söz konusu değil"
YEREL HABERLER Başkan Mustafa Demir'den 'SASKİ logosu' ...
(Görüntülü) Uyuşturucu şüphelisi: Hapları çöpte bulup, ağrı kesici sandığım için aldım
YEREL HABERLER (Görüntülü) Uyuşturucu şüphelisi: Hapları çöpte ...
KBB doktorunun şüpheli ölümü
YEREL HABERLER KBB doktorunun şüpheli ölümü
İÇGİAF ve KARGİF bölgesel kalkınma için iş birliği yaptı
YEREL HABERLER İÇGİAF ve KARGİF bölgesel kalkınma için iş birliği ...
19 Mayıs’ta otopark sorununa neşter 19 Mayıs Belediyesinden yeni otopark alanları
YEREL HABERLER 19 Mayıs’ta otopark sorununa neşter 19 Mayıs ...
Uyuşturucu şüphelisi: Hapları çöpte bulup, ağrı kesici sandığım için aldım
YEREL HABERLER Uyuşturucu şüphelisi: Hapları çöpte bulup, ağrı ...
Dijital Öğrenme Yolları ve Sosyal Medyanın Doğru Kullanımı
YEREL HABERLER Dijital Öğrenme Yolları ve Sosyal Medyanın Doğru ...
Öğrencilere gıda ve su hijyeni eğitimi
YEREL HABERLER Öğrencilere gıda ve su hijyeni eğitimi
Samsun’da 8 bin 448 çift evlendi, 2 bin 254 çift boşandı Evlenenlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 6,3 azalırken, boşananların sayısı ise yüzde 5 arttı
YEREL HABERLER Samsun’da 8 bin 448 çift evlendi, 2 bin 254 çift ...
SAMÜ’de ‘onur’ günü SAMÜ’de başarılı öğrencilere ‘onur belgeleri’ verildi Rektör Aydın: “Her başarı ödüllendirilmeli”
YEREL HABERLER SAMÜ’de ‘onur’ günü SAMÜ’de başarılı öğrencilere ...
4 gündür haber alınamayan doktor, evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER 4 gündür haber alınamayan doktor, evinde ölü bulundu
Samsun'da uyuşturucu imalathanesi operasyonunda 3 kişi daha adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Samsun'da uyuşturucu imalathanesi operasyonunda 3 ...
Öğrenciler davulla maniyle kitap topladı
YEREL HABERLER Öğrenciler davulla maniyle kitap topladı
Evde çıkan yangında yanarak yaralanan kadın hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Evde çıkan yangında yanarak yaralanan kadın hayatını ...
483 gram bonzai ile yakalandı
YEREL HABERLER 483 gram bonzai ile yakalandı
Hamile sanılan kadının karnından 11 kilo ur çıktı
YEREL HABERLER Hamile sanılan kadının karnından 11 kilo ur çıktı
Samsun'da uyuşturucu imalathanesi operasyonu: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun'da uyuşturucu imalathanesi operasyonu: 5 ...
Bar önündeki silahla yaralama olayının şüphelisine gözaltı
YEREL HABERLER Bar önündeki silahla yaralama olayının şüphelisine ...
Muhtarlardan bin kitap bağışı Hedef 25 bin kitap
YEREL HABERLER Muhtarlardan bin kitap bağışı Hedef 25 bin kitap
Kamyonet hırsızlığına gözaltı
YEREL HABERLER Kamyonet hırsızlığına gözaltı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X