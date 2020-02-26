Murzioğlu: "Türkiye örnek projeler gerçekleştiriyoruz" "Herkes kendi iline Lojistik Köy kazandırmak için sıraya girdi" İŞKUR İl Müdürü Haşim Meydan: "İŞKUR'suz iş yapmayın"

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu Samsun'a kazandırdıkları projelerle Türkiye'ye örnek olduklarını belirterek, "Lojistik Köyü incelemek için farklı şehirlerden Samsun’a geliyorlar. Herkes kendi iline böyle bir Lojistik Köy kazandırmak için sıraya girdi" dedi.

Samsun TSO Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı Davut Altan Meclis Toplantı Salonunda gerçekleşti. Meclise sunulan 5 madde oy birliği ile kabul edildi. Meclise sunulan maddelerin oylanmasıyla birlikte bir konuşma gerçekleştiren Başkan Murzioğlu yaptıkları faaliyetler hakkında bilgi verdi. TSO bünyesinde birçok proje ile örnek olduklarını söyleyen Murzioğlu, "Samsun'a odamızın öncülüğünde kazandırdığımız Lojistik Köyü ziyaret etmek üzere Zonguldak TSO Başkanı Metin Özdemir, Çaycuma TSO Başkanı Zekai Kamitoğlu ve beraberindeki heyet odamızı ziyaret etti. Bu ziyaret içerisinde Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş da vardı. Türkiye'ye örnek olacak bir proje olan Lojistik Köyü geldiler, gördüler. Diyarbakır'dan bir ekip gelmişti, şimdi de Malatya'dan bir ekip gelecek ve Lojistik Köyü incelemelerde bulunacak. Herkes kendi iline böyle bir Lojistik Köy kazandırmak için sıraya girdi. Buna öncülük ettik. Bu da yaptığımız iş adına bizi gururlandırıyor" diye konuştu.



"Gelin destek olalım, bu gururu hep beraber yaşayalım”

Samsunspor'un 55. yılı kutlamalarıyla ilgili bir sitemde bulunan Murzioğlu, "Samsunspor'un 55. yılı münasebetiyle düzenlen geceye yönetim kurulu olarak gittik. Bugüne kadar Samsunspor'u yere bırakmayan baş üstünde tutan çoğu arkadaşımızı orada göremedik. Samsunspor’u insanların sırtından maddi yük olarak almış birisi vardı. Samsunpor'un bütün borcunu çıkarmış cebinden ödemiş birisi vardı. Biz onun yanında olmamız gerekiyor. Ben her hafta bana buraya Samsunspor için şahsıma ve odaya gelen yöneticiler biliyorum. Bir şehrin takımının 1. Lig’e çıkmasının gururunu biz daha önce yaşadık. Samsunspor'un Süper Lig'de mücadele etmesi şehre çok büyük şeyler kazandırır. Gelin destek olalım, bu gururu hep beraber yaşayalım" şeklinde konuştu.



"2019 yılında Samsun’da ekibimle birlikte 12 bin kişiyi işe yerleştirdik"

Meclis toplantısında İŞKUR İl Müdürü Haşim Meydan iş adamlarına seslendi. 81 il içerisinde en çok tanınan İŞKUR sıralamasında Samsun'un birinci sırada olduğunu vurgulayan Müdür Haşim Meydan, "İŞKUR gerçekten sizin faydanız için vardır. Çok şükür ki 3 yıldır burada görev yaptığımız süre içerisinde, İŞKUR tanıtım açısından Türkiye’de yapılan anketlerde işveren nazarında 81 il içerisinde en çok tanınan İŞKUR sıralamasında Samsun birinci sıradadır. Biz şu anda kendi ligimizde değil süper ligde mücadele ediyoruz bu anlamda. Bizim rakibimiz Bursa, İzmir, İstanbul, Ankara’dır. Yani şunu demek istiyorum: Personel sayımıza baktığımız zaman en fazla işveren iş bulunmasında aracı olan İŞKUR, Samsun İŞKUR’dur. Mesela geçen yıl işbaşı programı çerçevesinde biz Samsun’da ekibimle birlikte 12 bin kişiyi işe yerleştirdik ve Türkiye’de ilk dörde girdik. Onun için ne kadar daha iyi yapabilirsek o kadar mutlu oluruz. Bizim Samsun’daki en büyük sıkıntımız, benim 83 danışman personelim var ve sizleri ziyaret ediyorlar ancak sizlerle görüşemiyorlar maalesef. Çoğu iş yerine ben gittiğimde bizim hizmetlerimizden bihaber olduğunu, bilmediklerini gördüm. Dolayısıyla işlerimizde yer almadıklarına bizzat ben şahit oldum. Yani öncelikle siz İŞKUR’a gelmiyorsunuz. İŞKUR’a gelin bir çayımızı için. Çünkü birebir görüşülerek size bunları daha iyi anlatabilirim. Çünkü İŞKUR sizin alacağınız işçilerde en az 3, en fazla 9 ay tüm maaşını ve sigortasını öder" ifadelerini kullandı.

Müdür Haşim Meydan'ın sunumunun ardından söz alan Murzioğlu ise şunları söyledi:

"Bu programlardan en çok faydalanan işletmeler Türkiye'de yatırım yapan yabancı şirketlerdir. Örneğin otomobil üretimi yapan şirketlerin hepsi bu konuda verilen ne kadar teşvik varsa kullanıyor. Bir kişiyi alsak bile bunun büyük avantajları var. Bu programları uyguladığımız takdirde işveren katkı payı olarak ödediğimiz para cebimizde kalıyor."

Meclis toplantısında ayrıca İş ve Meslek Danışmanı Murat Yılmaz, “Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) Projesi”ni anlatan bir sunum gerçekleştirdi.

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