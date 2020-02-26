OKA-SAMÜ iş birliği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

OKA-SAMÜ iş birliği

İHA

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) ile Samsun Üniversitesi 'Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı Projesi'ni (TSGA) Orta Karadeniz Bölgesi'nde birlikte oluşturacak.

OKA-SAMÜ iş birliği

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) ile Samsun Üniversitesi 'Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı Projesi’ni (TSGA) Orta Karadeniz Bölgesi’nde birlikte oluşturacak.
OKA, Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı Projesi’nin (TSGA) iştirakçisi olarak, 20192020 yılı içinde Samsun ilindeki sosyal girişimcilik ekosistemini oluşturmak amacıyla görev yapıyor. Bu kapsamda TSGA Eğitici Eğitimleri’ne katılan OKA uzmanları ve gönüllü eğitmenler iş birliği ile 2019 yılında Samsun’da düzenlenen Sosyal Girişimcilik Eğitimleri 2020 yılında da sürdürülüyor.
2020 yılının ilk eğitimi 2425 Şubat tarihlerinde Samsun Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Eğitimde sosyal girişimcilik adayı 22 katılımcı yer alırken; eğitim 2 gün süresince katılımcılara sosyal etkiyi artırma yolları, sosyal girişimcilik, iş planı ve gelir modeli geliştirme, topluluk oluşturma, kamu kurumlarıyla ilişkiler, Türkiye’den ve dünyadan sosyal girişim örnekleri ve fon bulma yolları konularında bilgiler verilmesi ve grup çalışmaları şeklinde uygulandı.
Eğitimin sonunda, OKA Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin ve Samsun Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selahattin Kaynak tarafından katılımcılara sertifikaları veridi.
OKA ve Samsun Üniversitesi, Orta Karadeniz Bölgesi’nde sosyal girişimcilik ekosistemini güçlendirmek ve geliştirmek üzere başlattığı bu işbirliğini, 2020 yılı içerisinde Çorum, Amasya ve Tokat illerinde düzenlenecek faaliyetlerle yaygınlaştırmayı planlıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

483 gram bonzai ile yakalanan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER 483 gram bonzai ile yakalanan şahıs tutuklandı
'Hocalı Katliamı'nda hayatını kaybedenler anıldı
YEREL HABERLER 'Hocalı Katliamı'nda hayatını kaybedenler anıldı
Ertuğrul Sağlam: Allah´tan başka hiçbir güç bizi bu şampiyonluk yolunda geri koyamayacak
YEREL HABERLER Ertuğrul Sağlam: Allah´tan başka hiçbir güç bizi bu ...
Uyuşturucu imalathanesi operasyonunda 3 tutuklama
YEREL HABERLER Uyuşturucu imalathanesi operasyonunda 3 tutuklama
Bar önündeki silahla yaralamaya tutuklama
YEREL HABERLER Bar önündeki silahla yaralamaya tutuklama
Murzioğlu: "Türkiye örnek projeler gerçekleştiriyoruz" "Herkes kendi iline Lojistik Köy kazandırmak için sıraya girdi" İŞKUR İl Müdürü Haşim Meydan: "İŞKUR'suz iş yapmayın"
YEREL HABERLER Murzioğlu: "Türkiye örnek projeler ...
Ertuğrul Sağlam: “Tüm maçları kazanırsak, 25 Nisan’dan önce şampiyon olabiliriz”
YEREL HABERLER Ertuğrul Sağlam: “Tüm maçları kazanırsak, 25 ...
Samkart’ta teknoloji dönemi
YEREL HABERLER Samkart’ta teknoloji dönemi
İlkadım Belediyesi Personeline yangın eğitimi
YEREL HABERLER İlkadım Belediyesi Personeline yangın eğitimi
“Okul Çağı Çocuklarında Ruhsal Sorunlar” semineri yapılacak
YEREL HABERLER “Okul Çağı Çocuklarında Ruhsal Sorunlar” semineri ...
Başkan Mustafa Demir'den 'SASKİ logosu' açıklaması “Logodan Atatürk’ün çıkarılması söz konusu değil"
YEREL HABERLER Başkan Mustafa Demir'den 'SASKİ logosu' ...
(Görüntülü) Uyuşturucu şüphelisi: Hapları çöpte bulup, ağrı kesici sandığım için aldım
YEREL HABERLER (Görüntülü) Uyuşturucu şüphelisi: Hapları çöpte ...
KBB doktorunun şüpheli ölümü
YEREL HABERLER KBB doktorunun şüpheli ölümü
İÇGİAF ve KARGİF bölgesel kalkınma için iş birliği yaptı
YEREL HABERLER İÇGİAF ve KARGİF bölgesel kalkınma için iş birliği ...
19 Mayıs’ta otopark sorununa neşter 19 Mayıs Belediyesinden yeni otopark alanları
YEREL HABERLER 19 Mayıs’ta otopark sorununa neşter 19 Mayıs ...
Uyuşturucu şüphelisi: Hapları çöpte bulup, ağrı kesici sandığım için aldım
YEREL HABERLER Uyuşturucu şüphelisi: Hapları çöpte bulup, ağrı ...
Dijital Öğrenme Yolları ve Sosyal Medyanın Doğru Kullanımı
YEREL HABERLER Dijital Öğrenme Yolları ve Sosyal Medyanın Doğru ...
Öğrencilere gıda ve su hijyeni eğitimi
YEREL HABERLER Öğrencilere gıda ve su hijyeni eğitimi
Samsun’da 8 bin 448 çift evlendi, 2 bin 254 çift boşandı Evlenenlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 6,3 azalırken, boşananların sayısı ise yüzde 5 arttı
YEREL HABERLER Samsun’da 8 bin 448 çift evlendi, 2 bin 254 çift ...
SAMÜ’de ‘onur’ günü SAMÜ’de başarılı öğrencilere ‘onur belgeleri’ verildi Rektör Aydın: “Her başarı ödüllendirilmeli”
YEREL HABERLER SAMÜ’de ‘onur’ günü SAMÜ’de başarılı öğrencilere ...
4 gündür haber alınamayan doktor, evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER 4 gündür haber alınamayan doktor, evinde ölü bulundu
Samsun'da uyuşturucu imalathanesi operasyonunda 3 kişi daha adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Samsun'da uyuşturucu imalathanesi operasyonunda 3 ...
Öğrenciler davulla maniyle kitap topladı
YEREL HABERLER Öğrenciler davulla maniyle kitap topladı
Evde çıkan yangında yanarak yaralanan kadın hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Evde çıkan yangında yanarak yaralanan kadın hayatını ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X