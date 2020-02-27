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Ambulans şoförlerinin zamanla yarışı

DHA


Yaprak KOÇERHüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da, 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği bünyesinde görev yapan ambulans şoförleri, vakalara hızlı bir şekilde ulaşabilmek için büyük çaba gösteriyor. Trafikte zaman zaman zor anlar yaşayan ambulans şoförleri, diğer sürücülerden yol verme noktasında hassasiyet bekliyor. 
Samsun'da, 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği koordinesinde görev yapan ambulans şoförleri her türlü olumsuz yol ve iklim koşullarına rağmen vakalara hızlıca ulaşabilmek için yoğun gayret  gösteriyor. Samsun'da 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği bünyesinde 42 acil sağlık istasyonunda 168 ambulans şoförü görev yapıyor. Zaman zaman trafikte zor anlar da yaşayan ambulans şoförlerinin performansı hastalara müdahale için kritik önem arz ediyor. Zamanla yarışan ambulans şoförleri sürücülerden trafikte ambulanslara yol vererek gerekli hassasiyeti göstermelerini istiyor.
'VAKAYA ULAŞMA SÜRESİ 6.4 DAKİKA'
İl Sağlık Müdürü Dr. Muhammet Ali Oruç, Samsun'da 112 sağlık hizmetleri olarak 615 personel ile hizmet verdiklerini belirterek, "42 acil sağlık istasyonunda tüm vakalarımızda dünya kriterlerinde ortalamanın daha altında bir sürede hizmet vermeye çalışıyoruz. Kentsel olarak vakaya ulaşma süremiz 6.4 dakika. Bu hem Türkiye hem OECD ortalamasının daha altında. Çok hızlı bir şekilde ulaşmaya çalışıyoruz. Vakalara ulaşma noktasında yaşadığımız sıkıntılar var. Ambulans şoförlerimiz her ne kadar tecrübeli olsalar da bazen trafikteki diğer vatandaşlarımız duyarsız olabiliyor. Bu ambulans sizin evinize yakınlarına da geliyor olabilir ve bu noktada vatandaşlarımızın hassas olmalarını bekliyoruz. Trafikte ambulansa en hızlı şekilde yol vermelerini istiyoruz. Biraz daha hassasiyet ve özveri istiyoruz ki çok hızlı bir şekilde vakaya ulaşabilelim. Ekiplerimiz çağrıyı aldığı andan itibaren zamanla yarışıyor. Biz ne kadar hızlı davranıyorsak toplumdaki vatandaşlarımızın da ambulanslara yol vermelerini istiyoruz" dedi. 
'ÖZEL EĞİTİM ALIYORLAR'
Oruç, ambulans şoförü olmanın özel beceri, yetenek ve eğitim isteyen bir iş olduğunu belirterek "Acil bir şekilde kendi hayatlarını çoğu zaman riske atarak çok hızlı bir şekilde gidiyorlar. Ambulans süren bütün arkadaşlarımız ambulans sürüş teknikleri eğitimi alıyor. Sınava tabi tutuyoruz sınavı geçenler ambulans şoförü olabiliyor. Onların aldığı eğitimler onları trafikteki zor durumlarda onların çok daha hızlı hareket etmelerini sağlıyor. Bu eğitimleri zaman zaman tekrarlıyoruz" diye konuştu.
'BİR AN ÖNCE VAKAYA ULAŞMAMIZ GEREKİYOR'
Ambulans şoförü ve acil bakım teknikeri olan Süleyman Şen, 4 yıldır 112'de çalıştığını belirterek "Olayların içine gidiyoruz. Bazen sıkıntı yaşıyoruz güvenlik ekipleri geliyor. Köylere gidiyoruz kar oluyor kapalı yolları açtırıp vakaya ulaşıyoruz. 3 can var. Hiç vaka olmasa bile can taşıyoruz. Bir an önce vakaya ulaşmamız gerekiyor. Dikkat ederek gitmeye çalışıyoruz. Bir yandan hız yapmamız gerekiyor bir yandan da tedbirli gitmemiz gerekiyor" dedi.
'CANI SANA EMANET'
8 yıldır 112'de görev yapan ambulans şoförü ve acil tıp teknisyeni Yahya Kürklükaya ise "Ambulans sürücüsü olmak zor. İki çalışma arkadaşının ve hastaların canı sana emanet. Trafikte zaman zaman zor anlar yaşıyoruz. Bazen yol vermeme olayları olabiliyor. Hastaya ulaşana kadar zamanla yaşıyoruz. Ambulans gördüklerinde lütfen yol versinler" diye konuştu.
 DHA-Genel Türkiye-Samsun Yaprak KOÇERHüseyin KALAY
2020-02-27 09:15:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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