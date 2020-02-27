Hastane inşaatında ceset bulundu

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Poliklinik Binası inşaatında bir kişinin cesedi bulundu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanındaki ek poliklinik inşaatında gece bilinmeyen bir saatte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatta çalışan işçiler sabah saat 08.30 sıralarında yürüyen merdivenlerin boşluğundaki zemin katta bir kişiyi sırt üste yatar halde hareketsiz olarak buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Cesedin 46 yaşındaki Mustafa Öktem'e ait olduğu öğrenilirken, 3. kattan düştüğü tahmin edilen yerde çanta, kablo kesme makası ve çeşitli malzemeler ve çantanın içinde de kesilmiş kablolar bulundu. 3. katan düşen Mustafa Öktem'in birinci katın yürüyen merdivenine çarparak merdiven camını kırdığı ve ayakkabısının birinin de burada kaldığı belirlendi.

Düştüğü yerde yanında bıçak bulunan Mustafa Öktem'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

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