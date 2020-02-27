Felç geçiren yaşlı adamın yardımına ambulans helikopter yetişti

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Samsun'da felç geçiren yaşlı adam ambulans helikopter ile hastaneye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde ikamet eden ve felç geçiren 68 yaşındaki Kamil K., Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gazi Devlet Hastanesine sevk edilen Kamil K. için Samsun'dan kalkan 112 acil servise ait ambulans helikopter, Vezirköprü ilçesine giderek yaşlı adamı alıp Samsun'a getirdi. Helikopter pistine inen helikopterdeki yaşlı adam kara ambulansıyla Gazi Devlet Hastanesine götürüldü.

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