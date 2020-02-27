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Sosyal medyadan taciz iddiasına tutuklama

İHA

Samsun'da sahte sosyal medya hesapları üzerinden kadınlara ve kız çocuklarına uygunsuz resimler ve videolar göndererek tacizde bulunan bir kişi, mahkemece tutuklandı.

Sosyal medyadan taciz iddiasına tutuklama

Samsun'da sahte sosyal medya hesapları üzerinden kadınlara ve kız çocuklarına uygunsuz resimler ve videolar göndererek tacizde bulunan bir kişi, mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları takip ve çalışmalarda 2012 yılından itibaren açtığı sahte sosyal medya hesapları üzerinden birçok kadın ve yaşı küçük kız çocuklarına uygunsuz video ve fotoğraflar göndererek cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen şüphelinin kimliğini tespit etti. Şahsın 46 yaşındaki M.B. olduğu belirlendi.
İddiaya göre, M.B.'nin 2012 yılından itibaren Facebook ve daha sonraları Instagram gibi sosyal medya hesaplarında oluşturduğu sahte erkek ve kadın profilleriyle birçok kadın ve çocuğun sosyal medya hesaplarına cinsel içerikli videolar ve kendisinin çıplak fotoğraflarını atarak cinsel tacizde bulunduğu tespit edildi. Şüpheli şahsın birçok kadına sosyal medya hesaplarından cinsel taciz içerikli mesajlar gönderdiği ortaya çıktı.
Siber polisinin yaptığı tespitte M.B.'nin Amasya'da olduğu tespit edildi. Samsun Siber Polisi tarafından Amasya'da yakalanan M.B., Samsun'a getirildi. Samsun Emniyet Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan M.B., Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren M.B., tutuklanması talebiyle sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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