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Karadeniz’in en büyük üniversite kütüphanesi

İHA

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Merkez Kütüphanesi, Karadeniz'in en büyük üniversite kütüphanesi olarak öğrenci ve akademisyenlere yeni nesil modern yöntemde araştırma ve çalışma imkanı sunuyor.

Karadeniz’in en büyük üniversite kütüphanesi

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Merkez Kütüphanesi, Karadeniz’in en büyük üniversite kütüphanesi olarak öğrenci ve akademisyenlere yeni nesil modern yöntemde araştırma ve çalışma imkanı sunuyor.
20182019 eğitimöğretim döneminde taşındığı yeni binası ile kullanıcılarına hizmet veren kütüphanede klasik kütüphanecilik hizmetlerinin yanı sıra elektronik tabanlı veri tabanları ve otomasyon sistemine dayanan hizmetlere ulaşmak mümkün. Kullanıcılara yönelik tek kişilik ve grup çalışma odaları ile oyun salonu, multimedya salonu, internet parkı, çalışma alanları, kafeterya, engelli birimi ve seslendirme stüdyosu gibi alanları da içinde barındırıyor.
Eğitimöğretimin yoğun olduğu zamanlarda 10 binin üzerinde günlük ziyaretçi sayısına sahip olan OMÜ Merkez Kütüphanesinde 150 bini aşkın basılı kitap, 3 bin 500 başlık olarak basılı dergi, 6 binden fazla üniversiteye ait basılı tez, 200 binden fazla elektronik kitap, 50 bin kadar tam metin elektronik dergi ve 4 milyon kadar elektronik tam metin teze ulaşma imkanı bulunuyor. İnteraktif veri tabanları ile kullanıcılar hem web sayfasından hem de fiziksel ortamda bu hizmetlerden faydalanabiliyor.
OMÜ Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanı Öğr. Gör. Ethem Olukçuoğlu, “Teknolojinin bütün imkanlarından faydalanıyoruz. Bu ister tabletlerinden, ister cep telefonlarından, ister mobil uygulamalardan, ister web sayfasından aradıkları bütün bilgiye sayfamız üzerinden ulaşmaktalar. Yüz yüze geldikleri zaman birim çalışanlarımız tarafından danışma hizmeti almaktalar. Şu an gururla söyleyebilirim ki bölgedeki en büyük üniversite kütüphanesi Ondokuz Mayıs Üniversitesinin kütüphanesidir. Koleksiyonu sürekli gelişmektedir. Teknolojinin bütün imkanlarını hizmetlere yansıtmaktayız. Ayrıca akademik danışmanlık konularında, intihal gibi referans yönetimi gibi kaynak yönetimlerinde de oldukça iddialı hizmetler vermekteyiz” dedi.
Görülen ilgiden ötürü oturma alanlarını artırdıklarını belirten Ethem Olukçuoğlu, “Burası yeni nesil ve yaşayan bir bina, tüm Samsunluların gurur duyması gereken bir kütüphane. Bizim bu kütüphanemizden sonra birçok üniversiteye de bu şekilde bir yapı oluşturulması için danışma verdik. Çok yoğun bir ilgi görmekteyiz. Bunun üzerine 2019’un sonunda oturma kapasitemizi binanın kapasitesinin dörtte birine tekabül edecek şekilde arttırdık. Bundan kullanıcılarımız da son derece memnun oldu. Çünkü hemen hemen günün her saatinde oturacak yer bulma sorunu yaşayan dışarıdan gelen kullanıcılarımız da oluyordu. Bu sorunu şimdilik çözdük. Bizim amacımız kullanıcı memnuniyetini en üst seviyede tutmak. Buraya gelen bir kullanıcı her seviyede buradan memnun olarak ayrılmalı. Bilgiye, belgeye, danışmaya, güzel vakit geçirmeye hem geçmişteki eserlere sahip çıkarak hem de elektronik ortamdaki çağın gerektirdiği şekilde kaynaklara ulaşmış olması gerekmekte. Bunu sağlamaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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