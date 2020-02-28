Samsun'da otomobil ile ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Samsun'da otomobil ile ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

İHA

Samsun'da otomobil ile ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Samsun'da otomobil ile ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

Samsun'da otomobil ile ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Ankara kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Recep Yıldırım idaresindeki 06 YGR 41 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Hüseyin Bıyıkoğlu idaresinde 07 ADM 006 plakalı ticari araca arkadan çarptı. Kazada araç sürücüsü Recep Yıldırım ile birlikte Fatma Yıldırım, Zeynep Yıldırım, Demir Efe Bıyıkoğlu, Hatice Alkaç ve Nehir Erdem yaralandı. Yaralılar, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İlkadım Belediyesinden vatandaşlara kandil simidi
YEREL HABERLER İlkadım Belediyesinden vatandaşlara kandil simidi
Samsun'da 28 hayvan yetiştiricisine hibe desteği
YEREL HABERLER Samsun'da 28 hayvan yetiştiricisine hibe desteği
Karadeniz’in en büyük üniversite kütüphanesi
YEREL HABERLER Karadeniz’in en büyük üniversite kütüphanesi
(Görüntülü)SAMSUN Şehit uzman onbaşının cenazesi Samsun'a getirildi (2)
YEREL HABERLER (Görüntülü)SAMSUN Şehit uzman onbaşının cenazesi ...
Eski daire başkanı FETÖ'den tutuklandı
YEREL HABERLER Eski daire başkanı FETÖ'den tutuklandı
Sosyal medyadan taciz iddiasına tutuklama
YEREL HABERLER Sosyal medyadan taciz iddiasına tutuklama
(Görüntülü) ŞEHİT Uzman Onbaşı Şükrü Elibol son yolculuğuna uğurlandı-2
YEREL HABERLER (Görüntülü) ŞEHİT Uzman Onbaşı Şükrü Elibol son ...
Prof. Dr. Asuman Birinci'den "korona" uyarısı: "Panik havasına yer vermeyin"
YEREL HABERLER Prof. Dr. Asuman Birinci'den "korona" uyarısı: "Panik ...
Şehit uzman onbaşının cenazesi Samsun'a getirildi (2)
YEREL HABERLER Şehit uzman onbaşının cenazesi Samsun'a getirildi (2)
(Görüntülü) ŞEHİT Uzman Onbaşı Şükrü Elibol son yolculuğuna uğurlandı-1
YEREL HABERLER (Görüntülü) ŞEHİT Uzman Onbaşı Şükrü Elibol son ...
Felç geçiren yaşlı adamın yardımına ambulans helikopter yetişti
YEREL HABERLER Felç geçiren yaşlı adamın yardımına ambulans ...
Ertuğrul Sağlam başarı öyküsünü öğrencilere anlattı
YEREL HABERLER Ertuğrul Sağlam başarı öyküsünü öğrencilere anlattı
İdlib şehidi son yolculuğuna uğurlandı 1,5 yıllık evliydi ve 1 ay sonra baba olacaktı
YEREL HABERLER İdlib şehidi son yolculuğuna uğurlandı 1,5 yıllık ...
Samsun'da örtü yangını
YEREL HABERLER Samsun'da örtü yangını
Kız çocuklarını sosyal medya hesabından taciz eden şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Kız çocuklarını sosyal medya hesabından taciz eden ...
Sandıkçı: "28 Şubat’ları, 15 Temmuz’ları unutmayacağız, unutturmayacağız"
YEREL HABERLER Sandıkçı: "28 Şubat’ları, 15 Temmuz’ları ...
Başkan Yıldız: “28 Şubat’ta öz değerlere, inanç, varlık ve hayatiyetine kast edilmek istendi”
YEREL HABERLER Başkan Yıldız: “28 Şubat’ta öz değerlere, inanç, ...
Başkan Demirtaş: “Rahatça yaşayabiliyorsak, şehit ve gazilerimize borçluyuz”
YEREL HABERLER Başkan Demirtaş: “Rahatça yaşayabiliyorsak, şehit ve ...
Vücut için kolesterolün önemi
YEREL HABERLER Vücut için kolesterolün önemi
Prefabrik binanın kapılarını çalan 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Prefabrik binanın kapılarını çalan 2 kişi tutuklandı
Eski daire başkanı FETÖ'nün örgüt evinde sahte kimlikle yakalandı
YEREL HABERLER Eski daire başkanı FETÖ'nün örgüt evinde sahte ...
İlkadım'dan kırmızı-beyaz çöp kovaları Demirtaş: "Daha temiz ve daha yaşanılabilir bir İlkadım'a vatandaşlarımız da destek vermeli"
YEREL HABERLER İlkadım'dan kırmızı-beyaz çöp kovaları Demirtaş: ...
Şehit uzman onbaşının cenazesi Samsun'a getirildi
YEREL HABERLER Şehit uzman onbaşının cenazesi Samsun'a getirildi
(Görüntülü) ŞEHİT Uzman Onbaşı Şükrü Elibol memleketine getirildi-EK
YEREL HABERLER (Görüntülü) ŞEHİT Uzman Onbaşı Şükrü Elibol ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X