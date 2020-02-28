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Rektör Aydın: "Alçakça saldırıyı nefretle telin ediyorum"

İHA

Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, rejim tarafından düzenlenen hain saldırıya, "Alçakça saldırıyı nefretle tel'in ediyorum" sözleriyle tepki gösterdi.

Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, rejim tarafından düzenlenen hain saldırıya, “Alçakça saldırıyı nefretle tel'in ediyorum” sözleriyle tepki gösterdi.
Birlik ve beraberlik çağrısı yapan Rektör Aydın, “Milletçe acı bir günü tecrübe ediyoruz. Alçakça yapılan saldırılara karşı birlik ve beraberliğimizi daha fazla kenetlenerek sürdürmeliyiz. Kahraman Mehmetçiğimizin sınırlarımızı güven altında tutmak, şehirlerimizde, evlerimizde huzurla yaşayabilmemizi temin için mücadele ederken uğradığı alçakça saldırıyı nefretle tel’in ediyoruz. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun” dedi.

28 Şubat paneli iptal
Prof. Dr. Aydın yaptığı açıklamada ayrıca Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek olan “Son 28 Şubat: İhtimaller, Tahminler, Hatırlamalar” konulu panelin şehitlerin aziz emanetlerini esas alarak iptal edildiğini duyurdu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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