Samsun´a şehit ateşi düştü

Hakan AKGÜN, Zeynep Irmak ÖCAL/SAMSUN, (DHA) SURİYE'nin İdlib kentinde, rejim güçleri tarafından düzenlenen hava saldırısında şehit olan Uzman Onbaşı Tayfun Peker´in (28), şehadet haberi, Samsun'da yaşayan annesine ulaştı.
Şehit Uzman Onbaşı Tayfun Peker'in acı haberini, Canik ilçesine bağlı Düvecik Mahallesi'nde yaşayan annesi Menşure Gürdal´a, Vali Yardımcısı Mehmet Aktaş ile askeri yetkililer verdi.
Tek çocuk ve bekar olduğu öğrenilen Peker´in, anne-babasının ayrı olduğu, baba Hüseyin Peker´in İstanbul'da yaşadığı bildirildi. Evine Türk bayrakları asılan Şehit Peker´in, belli sürelerle anne vebabasının yanında kaldığı öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Samsun Hakan AKGÜN, Zeynep Irmak ÖCAL
2020-02-28 15:38:42
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