Samsun'da taşıt sayısı 361 bin 185 oldu

Samsun'da motorlu taşıt sayısı bir yılda 7 bin 958 adet artarak 361 bin 185 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü 2020 yılı Ocak ayı motorlu kara taşıt istatistikleri konusunda bir açıklama yaptı. Samsun’da 2020 yılı Ocak ayı sonunda toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya göre bin 573 adet, bir önceki yılın aynı ayına göre 7 bin 958 adet artarak 361 bin 185 oldu. Bu araçların içinde 175 bin 842 adet otomobil, 13 bin 569 adet minibüs, bin 516 adet otobüs, 68 bin 955 adet kamyonet, 10 bin 127 adet kamyon, 37 bin 920 adet motosiklet, 638 adet özel amaçlı taşıt ve 52 bin 618 adet traktörün bulunduğu duyuruldu.

Yapılan açıklamada ocak ayında 14 bin 70 adet taşıtın devrinin yapıldığı, devri yapılan taşıtlar içinde yüzde 68,1 ile otomobilin ilk sırada yer aldığı, bunu yüzde 19,4 ile kamyonet ve yüzde 5,4 ile traktörün takip ettiği bildirildi. Samsun’un Türkiye genelindeki motorlu kara taşıtlarının yüzde 1,6'sına sahip olduğu ifade edildi.

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