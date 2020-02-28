Samsun’a şehit ateşi düştü Bir gün arayla ikinci şehit

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Samsun nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Onbaşı Tayfun Pekel, İbdib’de rejimin saldırısı sonucu şehit düştü.

Samsun Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “İlimiz nüfusuna kayıtlı, HüseyinMenşure oğlu Piyade Uzman Onbaşı Tayfun Pekel, 27 Şubat 2020 tarihinde Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olmuştur. Kahraman Samsunlu şehidimize ve aynı saldırıda şehit olan Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı dileriz” denildi.

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