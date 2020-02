Rektör Bilgiç’ten yeni atanan akademisyenlere: “Tüm değerlendirmelerinizde adil ve dürüst olun” “Mazlum ve mağdurun yanında olmak için o bölgede bulunan Mehmetçiklerimize Allah yardım etsin”

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, doktor öğretim üyeliğine atanan akademisyenleri Rektörlük Toplantı Salonu’nda ağırlayarak tebrik etti.

Her bir akademisyeni tanıyarak çalışmaları hakkında bilgi alan Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, akademisyenlerden Üniversiteye katkı sunmak adına beklentilerini de dile getirdi.

Yeni atanan akademisyenlerle bir araya gelmeyi önemsediğini ifade eden Rektör Sait Bilgiç, bu sayede benzer alanlarda görev yapan akademisyenlerin tanışarak ortak çalışma imkânı yakalayabileceğine de dikkat çekti.

İdlib’de hayatını kaybeden şehitlerimiz için son derece üzgün olduğunu da ifade eden Rektör Bilgiç “Mazlum ve mağdurun yanında olmak için o bölgede bulunan Mehmetçiklerimize Allah yardım etsin” dedi.



“Yeni akademisyenlerimiz OMÜ’nün gücüne katkı sunuyor”

OMÜ’de ve farklı üniversitelerde yetişmiş akademisyenlerin, OMÜ’nün gücüne katkı sunduğunu belirten Rektör Sait Bilgiç, “Her buluşmada, üniversitemizi daha da ileriye taşıyacak bir ekiple tanışmaktan dolayı memnun oluyorum. Ayrıca bu ilerlemeyi somutlaşacak talepleri de iletme fırsatım oluyor. Biliyorsunuz ki ulusal ve uluslararası alanda üniversiteler arasında yoğun bir rekabet var. Bu rekabet zamanla daha da hızlanacak ve üniversiteler öğrenci bulmak için yarışacaklar. Nitelikli öğrenci de bu fırsatlar içerisinde hep daha iyisine gitmeyi tercih edecek. OMÜ’nün bu konuda sıkıntısı olmasa da gelecekte de olmaması için her aramıza katılan akademisyenin, bizi ileriye taşıyacak özellikleri ve çalışmaları olsun istiyoruz” diye konuştu.



“Tüm değerlendirmelerinizde adil ve dürüst olun”

Akademisyenlere, akademik kariyerleri boyunca birçok değerlendirmeye tabi tutulduklarını hatırlatan Rektör Sait Bilgiç şöyle devam etti: “Yeni görevinizle sizler de artık değerlendirici sıfatını taşıyorsunuz. Bu nedenle kariyerinizdeki bu değişiklik, etkili bir değişiklik. İlkelerinizi iyi belirlemeniz halinde etkiniz olumlu bir şekilde karşınızdakine sirayet edecektir. Yüksek lisans, doktora öğrencilerinin yeterliliklerinin değerlendirilmesi gibi tüm değerlendirmelerinizde sizden ricam adil ve dürüst olmanızdır. Çünkü sağlıklı bir duruşun temel unsuru dürüstlüktür.”

Akademisyenlerden bir diğer isteğinin, bilim insanı kimliklerini ön plana çıkararak çok çalışmaları olduğunu vurgulayan Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, “Güçlü ülkelerin güçlü üniversiteleri olur. Güçlü üniversitelerin de dış kaynaklı projeleri çok yüksektir. Bu sayede üniversitelerinin ARGE bütçelerini yükselterek daha büyük projeler üretebiliyorlar ve anlamlı yayınlar çıkararak ilim dünyasına kazandırabiliyorlar. Bu nedenle her birinizden dış kaynaklı proje sözü istiyorum” dedi.

OMÜ’de dış kaynaklı proje sayısının geçen seneye göre iki katına çıktığını kaydeden Rektör Bilgiç, proje yazımı konusunda üniversite yönetiminin ve OMÜ Teknoloji ve Transfer Ofisinin her türlü desteği vereceğinin altını çizdi.

Dilek ve görüşlerin paylaşıldığı buluşmanın sonunda Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Engin Yurt kitaplarını hediye ederken Devlet Konservatuvarı Dr. Öğr. Üyesi Pınar Beşevli Solmaz da Cihat Aşkın’ın müzik albümünü hediye etti.

