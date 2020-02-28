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Genç kadın antibiyotik yüzünden tanınmaz hale geldi Antibiyotiğe alerjisi olan genç kadının derisi pul pul oldu

İHA

Samsun'da antibiyotiğe alerjisi olan genç kadın, acilde kendisine verilen serum yüzünden tanınmaz hale geldiği gerekçesiyle doktor ve hastaneden şikayetçi oldu.

Genç kadın antibiyotik yüzünden tanınmaz hale geldi Antibiyotiğe alerjisi olan genç kadının derisi pul pul oldu

Samsun’da antibiyotiğe alerjisi olan genç kadın, acilde kendisine verilen serum yüzünden tanınmaz hale geldiği gerekçesiyle doktor ve hastaneden şikayetçi oldu.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesinde bulunan Gazi Devlet Hastanesinde 20 gün önce meydana geldi. İddiaya göre, 30 yaşındaki Çilem Kelleci, idrar yolu enfeksiyonu şikayetiyle acil servise gitti. Doktorlara, antibiyotiğe karşı alerjisinin olduğunu söylediğini iddia eden genç kadın, buna rağmen kendisine 3 ilaçlı bir serumun verildiğini iddia etti. Aldığı serumun ardından görme kaybı ve derisinde pullanmalar olduğunu ileri süren Çilem Kelleci, ölümden döndüğünü belirterek, hastane ve kendisine antibiyotik veren doktordan şikayetçi oldu.

“Hastanede herkes bana canlı bomba gibi bakıyordu”
Başından geçen olayı anlatan Çilem Kelleci, “İdrar yolu enfeksiyonu geçirdim. Acile gittim bana antibiyotik verdiler. ‘Bir kutu kullan, 2. kutu bitince ameliyat olacaksın’ dediler. 1 kutuyu bitirince ateşlenmeler başladı. Tekrar hastaneye gittim orada serum taktılar. Daha sonra da eve geldim, ertesi gün yine ateşim çıktı. Doktor, ‘diğer doktorun verdiği antibiyotik işe yaramamış, ben size bir kokteyl hazırlayayım’ dedi. 23 tane ilacı seruma karıştırdı. Evdeki antibiyotiğimi de içmemde bir mahsur olmadığı söylendi. Evdeki antibiyotiği de içtim. O gece görme kaybı yaşadım. Uyandığımda sırtımın kaşındığını fark ettim. Annem sırtıma baktı. Sırtım pul pul olmuştu. Acile gittik. ‘Antibiyotik alerjisi’ dediler. Serum takıp, tekrar eve gönderdiler. O gece sabaha kadar uyuyamadım. Vücudumda çok değişik şeyler olmaya başladı. Daha sonra Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine gittim. Orada herkes bana canlı bomba gibi bakıyordu. Solunumumun her an durabilirmiş. Orada yatış verip, hemen tıp fakültesine sevk ettiler” dedi.

“Antibiyotiğe karşı alerjim olduğunu söylemiştim, onlardan davacı olacağım”
Antibiyotiğe karşı alerjisi olduğunu doktorlara söylediğini iddia eden Kelleci, “15 gündür hastanede yatıyorum. 23 gün önceye kadar göremiyordum. Bilincim de yerinde değildi. Vücudumun her yerinde yaralar oluştu. Bu yaraların geçeceğini söylediler. 15 gündür bu halde mücadele veriyorum. Acildeki doktora antibiyotiğe karşı alerjim olduğunu söylemiştim. Onlardan davacı oldum” diye konuştu.

“Kızımın derisi yılan derisi gibi dökülüp, yeniden yerine gelecek”
Kızının dersinin pul pul olduğunu ve yılan gibi yeniden deri değiştirmesini beklediklerini ifade eden anne Türkan Kelleci ise, “Kızım hasta olunca acile gittik. Orada verilen serumun ardından kızım çok kötü bir duruma geldi. Biz idrar yolu enfeksiyonu şikayetiyle acile gitmiştik. Acilde 3 ilaçlı kokteyl bir serum yaptılar. 2. gün kızımın gözleri görmemeye başladı, vücudunda da yaralar oluştu. 15 gün önce Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi yatış verip, OMÜ Tıp Fakültesine sevk etti. Kızımın antibiyotiğe alerjisi olduğunu acil doktoruna söyledik. Evdeki antibiyotiği de içebilir dediler. Onun üzerine olan oldu. Hepsinden şikayetçiyim. Kızım, ölümlerden döndü. Avukatımıza talimat verdik. Hem hastaneden hem de doktordan şikayetçiyiz. Bu sadece benim çocuğum değil, herkesin başına gelebilir. Kızımın sağlık durumu şu anda iyiye gidiyor. 15 gün fakültede ölümle pençeleştik. Kızımın derisinde yanık gibi yaralar, kabarıklar oluştu. Ağzında ve gırtlağının içerisinde yaralar oldu. İdrarından kan geldi. Kızımın derisi yılan derisi gibi dökülüp, yeniden yerine gelecek” şeklinde konuştu.

Önce taksirle yaralama, sonra tazminat davası
Anne Türkan Kelleci, kızının başına gelen sağlık olaylarından dolayı Samsun Cumhuriyet Başsavcılığına doktor, müdahalede bulunanlar ve hastane hakkında 'malpraktis vaka' gerekçesiyle taksirle yaralama suçundan suç duyurusunda bulundu. Anne Kelleci ayrıca kızının sağlığının tehlikeye atılması sebebiyle tazminat davası açacaklarını ifade etti.
Vücudunda ve dış görünüşünde büyük deformasyonlar olan genç kadın, bir an önce iyileşip eski güzelliğine kavuşmak isterken, kendisinin bu hale gelmesinde payı olanlardan şikayetçi oldu.
Samsun İl Sağlık Müdürlüğünün de iddialarla ilgili inceleme başlattığı bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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