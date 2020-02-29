Şehit oğlunun beresine sarılarak gözyaşı döktü



Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA) SURİYE'nin İdlib kentinde, rejim güçleri tarafından düzenlenen hava saldırısında şehit olan Uzman Onbaşı Tayfun Peker´in (28) cenazesi, Samsun'daki evine getirildi. Şehit annesi Menşure Gürdal, oğlunun fotoğrafına ve beresine sarılarak gözyaşı döktü.

Suriye'nin İdlib kentinde, Rusya destekli rejim güçleri tarafından düzenlenen hava saldırısında şehit olan Uzman Onbaşı Tayfun Peker´in cenazesi, gece askeri uçakla memleketi Samsun'a getirildi. Şehit Uzman Onbaşı Peker´in cenazesi sabah saatlerinde Canik ilçesine bağlı Düvecik Mahallesi'ndeki evine getirildi. Şehidin babası Hüseyin Peker, ayakta durmakta güçlük çekti, annesi Menşure Gürdal ise bir süre oğlunun tabutuna sarıldı. Oğlunun fotoğrafına ve beresine sarılan acılı anne gözyaşı döktü.

Hellalik alınmasının ardından Uzman Onbaşı Tayfun Peker´in cenazesi, cenaze namazı için Büyük Camii'ye götürüldü. Tek çocuk ve bekar olan Şehit Peker´in eşinden ayrı olan annesi Menşure Gürdal ile birlikte Samsun'da yaşadığı, zaman zaman ise İstanbul'da yaşayan babası Hüseyin Peker'in yanına gittiği öğrenildi. DHA-Genel Türkiye-Samsun Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY

2020-02-29 12:45:59



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