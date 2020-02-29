Samsun'a şehit ateşi düştü

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Mehmet Emin COŞKUNDERE/ÇARŞAMBA (Samsun), (DHA)- SURİYE'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin Türk Silahlı Kuvvetleri´ne yönelik saldırısında şehit olan Uzman Onbaşı Eyüp Gülaştı´nın (23) acı haberi, memleketi Samsun'un Çarşamba ilçesinde yaşayan ailesine verildi.

Çarşamba Kaymakamı Şükrü Yıldırım, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, İlçe Emniyet Müdürü Turgay Begen ve Askerlik Şube Başkanı Personel Yüzbaşı Refik Ünver, Orta Mahalle 162'inci Sokak´taki şehit Uzman Onbaşı Eyüp Gülaştı'nın evine geldi. Kaymakam Yıldırım, Gülaçtı'nın şahadet haberini babası İsa ile annesi Nuray Gülaştı´ya bildirildi. Şehidin evine Türk bayrağı asılırken, taziye çadırı kuruldu.DHA-Genel Türkiye-Samsun / Çarşamba Mehmet Emin COŞKUNDERE

2020-02-29 15:13:04



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