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Habertürk
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Otomobil 2 bisikletliye birden çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

İHA

Samsun'da otomobilin çarptığı 2 ayrı bisikletliden 1'i hayatını kaybetti, diğer bisiklet sürücüsü ile otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı.

Otomobil 2 bisikletliye birden çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Samsun'da otomobilin çarptığı 2 ayrı bisikletliden 1'i hayatını kaybetti, diğer bisiklet sürücüsü ile otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Gelemem mevkisi SamsunOrdu karayolu 24. kilometresinde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.Y. idaresindeki 34 JB 0671 plakalı otomobil, Samsun’dan Çarşamba istikametine seyir halindeyken önünde orta şeritte seyir eden tırın yolun sağından geçmek istediği esnada, yine aynı istikamette yolun emniyet şeridinde giden bisikletliler Yaşar Şeker (43) ve Ahmet Kavas'a (53) çarptı. Kazada bisiklet sürücüsü Yaşar Şeker olay yerinde hayatını kaybederken, diğer bisikletli Ahmet Kavas ile otomobilde bulunan Zeynep Yıldırım (66) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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