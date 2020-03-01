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Habertürk
Yastayız

Şehit uzman onbaşı gözyaşlarıyla karşılandı

İHA

İdlib'deki hain saldırıda şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Eyüp Gülaştı'nın naaşı, SamsunÇarşamba Havalimanı'nda gözyaşları içinde karşılandı.

İdlib’deki hain saldırıda şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Eyüp Gülaştı’nın naaşı, SamsunÇarşamba Havalimanı'nda gözyaşları içinde karşılandı.
Suriye İdlib'de rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Eyüp Gülaştı askeri uçakla saat 20.45'te memleketi Samsun'a getirildi. Şehit asker için SamsunÇarşamba Havalimanı'nda askeri tören düzenlendi ve dualar okundu. Gözyaşları içinde karşılanan şehit Piyade Uzman Onbaşı Eyüp Gülaştı'nın naaşı askerlerin omuzlarında taşınarak cenaze aracına konulup Çarşamba ilçesine götürüldü. Şehit Eyüp Gülaştı'nın cenazesinin 1 Mart Pazar günü Çarşamba Rıdvan Paşa Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası, Çarşamba İlçe Şehitliğine defnedileceği öğrenildi.
Çarşamba Havalimanı’ndaki askeri törene Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, ilçe belediye başkanları, emniyet mensupları, şehidin yakınları, askeri ve mülki erkan, vatandaşlar ve siyasiler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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