Şehit Uzman Onbaşı Gülaştı'ya yeğeninden asker selamı ile veda



Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY/ÇARŞAMBA (Samsun), (DHA) - SURİYE'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin Türk Silahlı Kuvvetleri´ne yönelik saldırısında şehit olan Uzman Onbaşı Eyüp Gülaştı (23) memleketi Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Şehit yeğeni Turgay Can Ergün (5) , asker kıyafeti giyip dayısının tabutu başında asker selamı verdi.

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin Türk Silahlı Kuvvetleri´ne yönelik saldırısında şehit olan Uzman Onbaşı Eyüp Gülaştı için memleketi Samsun'un Çarşamba ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Şehit Uzman Onbaşı Gülaştı´nın cenazesi ilk olarak Orta Mahalle 162'nci Sokak´taki evine getirildi, dua edilip yakınlarından helallik alındı. Ardından cenaze Rıdvan Paşa Camii´ne getirildi. Buradaki törene Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, Vali Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, şehit babası İsa Gülaştı, şehidin iki kız ve 1 erkek kardeşi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Rahatsızlanan şehit annesi Nuray Gülaştı´nın ise hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Cenaze töreninde şehidin asker kıyafeti giyen yeğeni Turgay Can Ergün, dayısının tabutu başında asker selamı verdi. Küçük çocuğun "Şehit yeğeniyim ben. Dayımı görmeye gidiyoruz. Vatan sağ olsun" sözleri yürekleri dağladı.

Öte yandan şehit Uzman Onbaşı Eyüp Gülaştı´nın ortaokulda okuduğu dönemde 19 Mayıs İzcilik Kulübü'ne üye olduğu ve izcilik faaliyetlerine katıldığı öğrenildi. 19 Mayıs İzcilik Kulübü üyeleri de cenaze töreninde hazır bulundu.

Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Şehit Uzman Onbaşı Eyüp Gülaştı´nın cenazesi bir süre kortej eşliğinde top arabasında taşındı. Ardından cenaze Göğceli Mezarlığı´ndaki şehitlikte toprağa verildi. DHA-Genel Türkiye-Samsun / Çarşamba Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY

2020-03-01 14:47:18



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