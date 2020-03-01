TFF 2. Lig: Samsunspor: 4 - İnegölspor: 1

– TFF 2. Lig Beyaz Grup 26. hafta müsabakasında Samsunspor, sahasında İnegölspor'u 41 yendi. Samsunspor bu sonuçla liderliğini sürdürürken, galibiyet serisini de 10 maça çıkarttı.
Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Serkan Önsal xx, Suat Güz xx, Mehmet Akıncık xx
Samsunspor: Nurullah xxx, Caner xxx, Yalçın Kılınç xx, Veli Çetin xxx, Gökhan Meral xxx, Ercan Yazıcı xxx, İlyas Kubilay x (Bahattin dk. 66 xx), Oğuz Gürbulak xx, Burak Çalık xxx, Guido xxx (Halil İbrahim dk. 70 x), Atabey Çiçek xx (Erkam dk. 89 ?)
İnegölspor: Şener Özcan x, Gökhan Kurumuş x, Enes Bayır x, Abdullah x, Bilal Özdemir x, Tayfun Pektürk x, Batuhan Salman x, Selimcan x (Cumhur dk. 35 x), Hacı Mustafa xx, Cengiz Ötkün xx (Görkem dk. 83 ?), Ahmet Şahin x (Raif dk. 89 ?)
Goller: Guido (dk. 6 ve 28), Burak (dk. 31), Bahatin (dk. 86) (Samsunspor), Cengiz (dk. 23) (İnegölspor)
Sarı kartlar: Ahmet Şahin, Enes (İnegölspor)
- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
-
SPOR
- CANLI SKOR
- İDDAA
- SÜPER LİG
- 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- PUAN DURUMU
-
TAKIMLAR
-
KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
-
- SAĞLIK
- YAZARLAR
-
-