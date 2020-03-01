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Yılport Samsunspor - İnegölspor: 4-1

DHA


Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)-
STAT: 19 Mayıs Stadı     
HAKEMLER: Serkan Önsal (xx), Suat Güz (xx), Mehmet Akıncık (xx)
YILPORT SAMSUNSPOR: Nurullah (xx), Caner (xx), Veli (xx), Yalçın (xxx), Gökhan Meral (xx), Ercan (xx), Guido (xxx) (Dk. 69 İbrahim Halil Çolak (xx)), Oğuz (xxx), İlyas Kubilay Yavuz (xx) (Dk. 66 Bahattin (xxx)), Burak Çalık (xxx), Atabey (xx) (Dk. 88 Erkam (xx))
İNEGÖLSPOR: Şener (x), Gökhan Kurumuş (x), Cengiz (x)(Dk. 82 Yasin Görkem (x)), Ahmet (x), Tayfun (x)(Dk. 89 Raif (?)), Niyazi (xx), Selimcan (x) (Dk. 35 Cumhur (x)), Hacı Mustafa (x), Enes (x), Abdullah (x), Bilal (x)
GOLLER: Dk. 6 ve Dk. 28 Guido, Dk. 31 Burak Çalık, Dk. 86 Bahattin (Yılport Samsunspor) Dk. 23 Cengiz Ötkün (İnegölspor)
SARI KARTLAR: Ahmet Hakan Şahin, Enes Bayır (İnegölspor)
TFF 2´nci Lig Beyaz Grup'ta Yılport Samsunspor kendi sahasında karşılaştığı İnegölspor´u 4-1 yendi. Yılport Samsunspor maç öncesi ısınmaya çıkarken üzerinde `Şehidim emanetin şerefimizdir´ yazılı tişörtle çıktı. Samsunsporlu taraftarlar da tribünlerde Türk bayrakları ile Mehmetçik´e moral verdi. Yılport Samsunsporlu oyuncular gollerden sonra ve soyunma odasında asker selamı verdi.
1´inci dakikada ani gelişen Yılport Samsunspor atağında Burak Çalık´ın kaleye çektiği şut kaleci Şener´de kaldı.
6´nci dakikada İlyas Kubilay Yavuz´un ceza sahasına yaptığı ortada Guido´nun gelişine vurduğu meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0.
18´inci dakikada Veli´nin uzun pasıyla buluşan Caner Arıcı´nın ceza sahasına girdiği esnada kaleye çektiği şut direğe çarparak auta çıktı.
24´üncü dakikada ani gelişen İnegölspor atağında Cengiz Ötkün´ün şutunda top ağlarla buluştu. 1-1.
28´inci dakikada Oğuz´un ara pasıyla buluşan Guido Koçer´in şutunda top ağlarla buluştu. 2-1.
31´inci dakikada Yalçın´ın topuk pasıyla buluşan Burak Çalık´ın şutunda top ağlarla buluştu. 3-1.
33´üncü dakikada Caner Arıcı´nın ceza sahasına yaptığı ortada Guido´nun gelişine çektiği şut az farkla yandan auta çıktı.
38´inci dakikada Veli´nin pasıyla buluşan Burak Çalık´ın ceza sahası içerisinden kaleye çektiği şut az farkla üstten auta çıktı.
69´uncu dakikada Burak Çalık´ın ceza sahasına yerden yaptığı ortada Atabey´in vuruşunda İnegölspor defansına çarpan top kornere çıktı.
71´inci dakikada Caner´in ceza sahasına yaptığı ortada Burak Çalık´ın gelişine vurduğu şut az farkla üstten auta çıktı.
87´nci dakikada Oğuz´un pasıyla buluşan Bahattin´in kaleye çektiği şut ağlarla buluştu. 4-1.
DHA-Spor Türkiye-Samsun Gökhan İÇKİLLİ
2020-03-01 19:08:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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